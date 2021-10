Culinair journaliste Femke Vandevelde bracht alle beste culinaire adressen van ons land samen in haar nieuwe boek 'Belgium for Foodies'. Ook zin om het Belgisch culinair landschap te (her)ontdekken? Femke tipt tien adresjes.

1. Hof van Cleve

'Alle redenen zijn goed voor een bezoek aan Hof van Cleve. Peter Goossens kent als driesterrenchef zijn pappenheimers; behalve een uitstekende à la carte is er ook nog eens een volwaardig vegetarisch degustatiemenu. Het zaalteam onder leiding van Serge Fierens laat geen enkel detail aan het toeval over, in de wijnbijbel vind je intussen 1700 (!) referenties terug en dan is er nog de hartelijkheid van gastvrouw Lieve. Hof van Cleve staat niet voor niets al 15 jaar in de ranglijst van The World's 50 Best Restaurants.'

2. Melchior

'Voor veel mensen staat een Michelinkeuken gelijk aan stijf gedoe. Niets daarvan in Melchior. De gedimde sfeerverlichting, comfortabele barsetting en uitgesproken playlist: zonder al te veel verbeelding vertoef je in een Europese grootstad. Gilles Melchior heeft de klassieke basis in zijn vingers én slaagt er moeiteloos in om je telkens te verrassen met Aziatische smaakmakers.'

3. Willem Hiele

'Ik weet nog goed hoe ik in de zomer van 2015 aanwaaide op het terras van Willem Hiele. De overschakeling van gastentafel naar volwaardig restaurant was nog pril. Toch hing zijn visie en wilskracht al in de lucht. Voor Willem gaat koken verder dan het creëren van een lekker bord. Op zijn nieuwe locatie in de polders van Oostende wil hij zijn terroirgastronomie blenden met kunst, cultuur en zelfs een sociaal project rond volkstuinen.'

4. Jigger's Coolers & Cocktails

'Een van de betere bars in ons land en toevallig op amper 350 meter van onze voordeur. Meer excuses heb ik niet nodig om bij Olivier Jacobs en zijn collega-bartenders vaak over de vloer te komen. In Jigger's aperitief ik dolgraag met een dry martini en later op de avond bestel ik hier negroni's bij de vleet. Informeer zeker naar de barfood om op krachten te komen.'

5. Bistrot du Nord

'De uitgelezen locatie voor een intiem diner waarin alles klopt: de ambachtelijke productkeuken, de nostalgische setting in een art deco-interieur en de drive waarmee chef Michael en gastvrouw Caroline je een geweldige avond bezorgen. In Bistrot du Nord bepaal jij het menu van de avond: heerlijk!'

6. Ciro's

'Jong en oud vinden de weg naar dit Antwerps instituut van Eugène Haesaerts. Bestel in Ciro's old school klassiekers zoals garnalencocktail, vol-au-vent de luxe met kalfszwezerik, paling in het groen, stoverij of steak béarnaise. Een verloren zondag is meteen weer ingehaald met een bezoek aan Ciro's.'

7. Baracca

'Wanneer ik me in Baracca aan de lange bar of op het verwarmd terras neervlij, blijf ik gegarandeerd plakken. Daar zitten de fingerfoodkaart met taco's en oesters en uiteraard ook de cocktails voor iets tussen. Voor de grote honger tovert de pizzaiolo iets uit zijn houtskooloven of is er een uitgebreide suggestiekaart met seizoensbereidingen die voor je neus worden klaargemaakt.'

8. Tortue

'Ik heb een zwak voor een broeierige Parijse atmosfeer. Tortue van wijnhistoricus Yann Grappe heeft die vibe compleet te pakken. Terwijl het hier in de namiddag rustig start, kan het hoekterras hier enkele uren later al volledig in een feestsfeer ondergedompeld zijn. De dorst lessen doe je met topreferenties in het biodynamische of natuurlijk genre en er zijn al-tijd tapas beschikbaar.'

Gerecht van Cuchara © Cuchara

9. Cuchara

'Cuchara combineert eten, fashion, design en muziek in een totaalervaring. De keuken van chef Jan Tournier flirt met Japanse accenten en is behalve vol van smaak ook zeer puur. In zijn eigenzinnige en doordachte creaties durft hij bovendien behoorlijk ver te gaan. Ooit al uitsluitend inktzwarte producten gegeten op een zwart bord? Misschien beleef je het binnenkort wel in Lommel.'

10. Les Coudes sur la Table

'Terwijl ik altijd al geleerd heb om mijn ellebogen van tafel te houden tijdens het eten is dat in Les Coudes sur La Table helemaal toegestaan. Hier draait het om de gast, niet om een wereldvreemde etiquette of om dé chef die een nieuwe vondst presenteert met een gehypet kruid. Op het servies van grootmoeder prijken terroirbereidingen van royale producten, een resultaat van de samenwerking met lokale spelers.'

BELGIUM FOR FOODIES

Door culinair journaliste Femke Vandevelde

Beschikbaar in verschillende boekhandels

21,95 euro

© FEMKE VANDEVELDE

