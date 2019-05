De 'boerderij van de toekomst' Kipster heeft een vergunning aangevraagd om een vestiging te bouwen in Peer. Burgemeester Steven Matheï is alvast enthousiast.

Eieren produceren op een diervriendelijke manier: dat is het levensdoel van het Nederlandse boerenbedrijf Kipster. De eerste vestiging in Venray is zo'n succes dat het bedrijf nu ook de grens oversteekt en een nieuwe boerderij zal starten in Wijchmaal.

Daar zal transparantie letterlijk centraal staan, want door het ontwerp vol glas kan iedereen op elk moment een kijkje nemen. Bovendien zullen bezoekers ook altijd welkom zijn in het thuis van de 24.000 legkippen. Dat aantal is nog steeds gigantisch, maar beduidend lager dan in een gemiddelde legboerderij vandaag. De dieren kunnen er naar wens rondlopen in een binnentuin met frisse lucht, daglicht, boompjes en struiken. 'Geen gestreste leghennen hier, maar kippen die na het leggen van hun eitje de hele dag binnen en buiten rond de boerderij kunnen lopen, net zoals vroeger', luidt het.

'Niet duur'

Niet alleen diervriendelijkheid is belangrijk voor Kipster, ook duurzaamheid zit in het DNA van het bedrijf. Zo zal een zonnedak elektriciteit leveren voor ongeveer tweehonderd huishoudens en zullen haantjes niet vernietigd woren zodra ze uit het ei kruipen, maar opgroeien voor consumptie. Ook aan de directe omgeving is bij het ontwerp van deze boerderij gedacht, want met speciale filters wordt het fijnstof dat kippenboerderijen uitstoten bijna volledig opgevangen.

© Kipster

'Dat wij de boerderij van de toekomst naar Peer kunnen halen, biedt mooie kansen,' zo klinkt een trotse burgemeester. 'Dit project sluit trouwens perfect aan bij de andere landbouwactiviteiten in Peer.'

De eieren zijn allemaal bestemd voor Lidl. 'Door Kipster naar België te halen, zetten we een stap richting onze doelstellingen om een topretailer te worden in duurzaamheid. Kipster is opnieuw een heel mooi voorbeeld dat duurzaam niet duur hoeft te zijn.'

Omwonenden en geïnteresseerden kunnen op dinsdag 11 juni om 19 uur terecht in Den Tichel in Wijchmaal. Dan wordt er een infoavond voorzien in aanwezigheid van het stadsbestuur.