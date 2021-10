De Belgische varkenssector introduceert binnenkort een eigen dierenwelzijnslabel voor de kleinhandel. Dat label garandeert vlees dat geproduceerd volgens dierenwelzijnsnormen boven de wettelijke verplichtingen, zodat consumenten een bewustere keuze kunnen maken. Dat heeft de vzw Belpork, waarin verschillende organisaties uit de landbouw-, kleinhandel-, vlees-, en transportsector vertegenwoordigd zijn, woensdag aangekondigd in een persbericht.

'Met de varkenshouders hebben we concrete maatregelen afgesproken, zoals meer ruimte voor de varkens dan wettelijk verplicht of meer speelmateriaal', legt coördinator Liesbet Pluym van Belpork uit. 'In de slachthuizen gaat het onder meer over de omgang met de dieren bij het laden en lossen en efficiënt verdoven. Over 99 procent van de normen is er een akkoord maar we overleggen momenteel nog met individuele retailers.'

Het label van Belpork biedt kleinhandelaars zoals slagers en supermarkten de mogelijkheid om eigen accenten te leggen die voor hen en hun klanten belangrijk zijn. Ze kunnen dus bovenop de basisnormen nog eigen eisen stellen. 'Voor het eerst wordt een concrete oplossing geboden voor lokale producenten via een initiatief dat door de hele keten gedragen wordt', aldus nog Pluym. 'Dit nieuwe label biedt veehouders en verwerkers de kans om een eerlijke prijs te krijgen voor de extra inspanningen die ze elke dag opnieuw leveren om kwaliteitsvolle en faire voeding op het bord van de Belgische consument te brengen.' In Belpork zijn het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de Boerenbond, de Federatie van het Belgische Vlees (Febev), de Belgian Feed Association (BFA), Comeos, de Landsbond Der Beenhouwers, de Nationale Federatie van Vleeswarenmakers (Fenavian) en de transportfederaties Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) vertegenwoordigd.

