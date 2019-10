Naar aanleiding van Wereld Veganisme Dag op 1 november duikt online reservatiesysteem TheFork in de statistieken. Daaruit blijkt dat België een van de meest vegan friendly landen van Europa is, maar dat nieuws valt te interpreteren met een stevige korrel zout.

Volgens een studie van online restaurantsboekingssysteem TheFork is België een van de meest vegan friendly landen van het continent. Tussen 2016 en 2019 zou het aantal boekingen in veganistische restaurants of zaken waar vegan opties zijn maar liefst vertwaalfvoudigd zijn, wat ons het tweede beste land maakt voor vegans, na Italië en voor Frankrijk. Nog volgens hetzelfde persbericht zou maar liefst zeventien procent van de TheFork-partnerrestaurants geschikt zijn voor veganisten. En laat daar net het schoentje knellen in dit onderzoek.

In haar definitie van een veganistisch restaurant vertrouwt TheFork immers blindelings op de informatie in de database van TripAdvisor. Daarop kunnen restauranthouders zelf hun zaak omschrijven en aangeven of er vegan opties zijn. Op die manier kan het dat iemand die filtert op veganistische opties ook brasseries te zien krijgt waarin met moeite een groene salade te krijgen is - eventueel met frietjes, zonder mayonnaise -, maar dat vormt natuurlijk geen volwaardige maaltijd, laat staan een aangename eetervaring buiten de deur. Sla er de database van de 'diervriendelijke TripAdvisor' op na en je krijgt een heel ander resultaat.

Wij willen dus zeker nog niet gezegd hebben dat de Belgische horeca helemaal mee op de kar van de plantaardige voeding gesprongen is, maar het onderzoekje van TheFork bevestigt wel wat we al even weten: de interesse voor plantaardig groeit en we hoeven steeds minder (elke dag) vlees op ons bord. Daarbij raakt de term 'veganisme' steeds beter ingeburgerd: 85 procent van de 2.275 ondervraagde klanten kon er een juiste definitie van geven.