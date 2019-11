Verschillende Europese producten met geografische aanduidingen zijn vanaf nu beschermd tegen namaak in China.

De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten, waardoor honderd Europese producten met geografische aanduidingen beschermd zijn tegen namaak en misbruik in China. Het gaat onder meer om cava en champagne of Prosciutto di Parma, maar ook jenever uit België staat op de lijst.

Omgekeerd worden ook honderd Chinese geografische aanduidingen in de Europese Unie beschermd. Het gaat bijvoorbeeld om witte thee, bepaalde rijstsoorten en Anqiu-gember. Het is de bedoeling dat de overeenkomst voor eind 2020 in werking treedt. Nog eens 175 bijkomende geografische aanduidingen kunnen vier jaar na de inwerkingtreding van het akkoord worden toegevoegd aan de lijst.

De Europese Commissie spreekt van een 'baanbrekende overeenkomst'. China is de op een na belangrijkste bestemming voor de uitvoer van agrovoedingsproducten uit de EU, goed voor een waarde van 12,8 miljard euro. Het is ook de op een na belangrijkste bestemming voor de uitvoer van Europese producten met een beschermde geografische aanduiding.