'Belgische horeca verliest 1,7 miljard euro omzet'

Met de verlenging van de maatregelen tegen het coronavirus tot na de paasvakantie, schat Horeca Vlaanderen dat de Belgische horeca in de hele crisisperiode 1,7 miljard euro omzetverlies zal leiden. Dat is veel meer dan na de aanslagen in Brussel in 2016.

