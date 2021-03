Op 21 november 2021 vindt de nationale selectie voor de Bocuse d'Or, het wereldkampioenschap koken, plaats. Iedere professionele Belgische kok komt in aanmerking voor de selectie.

Ben je Belg, op een professionele manier met koken bezig en heb je zin in een uitdaging? Dan is deelnemen aan de Bocuse d'Or misschien wel iets voor jou. Strijdtoneel voor de nationale selectie is de Horeca Expo in Gent. Daar zullen op 21 november van dit jaar verschillende professionele chefs de ovenwant tegen elkaar opnemen om hun plekje te veroveren voor de Europese finale in 2022.

Tijdens de selectie bereiden de kandidaten twee verschillende gerechten. Om te beginnen maken ze een hartig groentegerecht waarbij ze groenten combineren met deeg. Als volgende gang serveren de deelnemers een gerecht met konijn en zeevruchten waarbij er één garnituur sowieso op basis van aardappel moet zijn. Alle porties zijn bestemd voor veertien personen.

De laureaat van deze selectie mag ons land volgend jaar vertegenwoordigen op de Europese finale 'Bocuse d'or' samen met een toegewezen commis uit de wedstrijd Belgian Bocuse d'Or Commis Challenge. Die commis zal de rechterhand worden van de finalist samen met een gastronomisch coaching-team. In de finale strijden de beste Europese chefs voor een plek op de wereldfinale.

Op het uiteindelijke wereldkampioenschap in Lyon zullen 24 landen uit vijf continenten het tegen elkaar opnemen in een battle om het allerhoogste. De winnaar en zijn of haar commis mogen zich twee jaar lang de beste chefs ter wereld noemen.

Ben je Belg, op een professionele manier met koken bezig en heb je zin in een uitdaging? Dan is deelnemen aan de Bocuse d'Or misschien wel iets voor jou. Strijdtoneel voor de nationale selectie is de Horeca Expo in Gent. Daar zullen op 21 november van dit jaar verschillende professionele chefs de ovenwant tegen elkaar opnemen om hun plekje te veroveren voor de Europese finale in 2022. Tijdens de selectie bereiden de kandidaten twee verschillende gerechten. Om te beginnen maken ze een hartig groentegerecht waarbij ze groenten combineren met deeg. Als volgende gang serveren de deelnemers een gerecht met konijn en zeevruchten waarbij er één garnituur sowieso op basis van aardappel moet zijn. Alle porties zijn bestemd voor veertien personen. De laureaat van deze selectie mag ons land volgend jaar vertegenwoordigen op de Europese finale 'Bocuse d'or' samen met een toegewezen commis uit de wedstrijd Belgian Bocuse d'Or Commis Challenge. Die commis zal de rechterhand worden van de finalist samen met een gastronomisch coaching-team. In de finale strijden de beste Europese chefs voor een plek op de wereldfinale. Op het uiteindelijke wereldkampioenschap in Lyon zullen 24 landen uit vijf continenten het tegen elkaar opnemen in een battle om het allerhoogste. De winnaar en zijn of haar commis mogen zich twee jaar lang de beste chefs ter wereld noemen.