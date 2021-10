Picky is een Belgische applicatie waarmee gebruikers gemakkelijk een recept kunnen vinden op basis van persoonlijke voorkeuren. Gebruikers hoeven daarvoor enkel naar links of naar rechts te swipen door gerechten, zoals ze dat vandaag al doen in diverse datingapps.

Zo goed als iedereen kent de frustratie van inspiratieloos door de supermarkt te dolen of door receptenboeken te bladeren, op zoek naar een gezond, lekker of nieuw recept voor het avondeten. Daar maakt de nieuwe Belgische app Picky - het 'Tinder van het avondeten' - voor eens en voor altijd een einde aan.

Picky bundelt gerechten van bekende chefs en foodbloggers uit België en het buitenland. De app laat gebruikers toe die gerechten al swipend te verkennen. Worden recepten naar rechts gesleept, dan is dat een like en belandt dat recept in de persoonlijke collectie. Koppels, vrienden of huisgenoten kunnen elkaar via de app ook uitnodigen om samen te swipen. Liken ze hetzelfde recept, dan is het een match en kunnen ze het recept inplannen of bijhouden voor later. Ellenlange onderhandelingen waarbij evenveel recepten als veto's gedeeld worden onder vrienden of koppels, zijn zo definitief verleden tijd.

Picky bundelt vandaag recepten van verschillende Belgische en buitenlandse chefs en foodbloggers, waaronder The Messy Chef, The Lemon Kitchen, The BBQ Bastard, Hap en Tap en Macaron Manon. Op dit moment telt de collectie van Picky meer dan 200 recepten - dat is meer dan zes maanden aan verschillende gerechten - en daar komen er steeds bij.

