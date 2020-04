Food fotograaf Jean-Pierre Gabriël sleepte een prestigieuze prijs in de wacht. Zijn lofzang aan brood leverde hem een Gourmand World Cookbook award op.

De prijsuitreiking van de 25ste editie van de Gourmand World Cookbook Awards 2020 vindt pas plaats in juni in Parijs, maar toch beslisten de organisatoren om de lijst met winnaars nu al te verspreiden. Dat heeft alles te maken met de covid-19-pandemie. Bij Gourmand International willen ze 'those who cook with words' een steuntje in de rug geven door hen nu al in de bloemetjes te zetten.

Voor huisfotograaf van Knack Weekend en Le Vif Weekend Jean-Pierre Gabriël kwam het nieuws als een aangename verrassing want hij kaapte de eerste prijs weg in de categorie B06 Best Food Photography met het boek Le Chant du Pain, Paul Magnette, uitgegeven bij Renaissance du Livre in 2019. Het boek is een ode aan het zuurdesembrood, dat Knack Weekend eerder al centraal zette in een reportage.

Fan van Vermeer

'Ik ben zeer blij', zegt Jean-Pierre Gabriel. 'Het is een erkenning van mijn werk waar ik graag en veel gebruik maak van alle vormen van natuurlijk licht zodat het pure van het ingrediënt helemaal tot zijn recht komt. Ik ben een groot bewonderaar van Johannes Vermeer: mooier dan Vermeer heeft niemand ooit het licht geschilderd.'

De Gourmand World Cookbook Awards werd opgericht in 1995 door de Fransman Edouard Cointreau. Elk jaar lauweren zij de beste kook- en wijnboeken (gedrukt of digitaal) en culinaire televisieproducties. Zo promoten de awards kookboeken uit de hele wereld. Deelname is gratis en toegankelijk voor iedereen. Dit jaar werden aan het reeds massieve aanbod nog enkele extra categorieën toegevoegd waaronder Migrants Cookbooks, Sustainable Books en Food and Climate Change books. Een volledige lijst met winnaars is te vinden op de website cookbookfair.com

