Het Belgische team zal niet op de Europese finale van de gastronomische wedstrijd Bocuse d'Or verschijnen. Aan de grondslag ligt de onzekere gezondheidssituatie.

Maandenlang leven chef Lode De Roover, commis Louis Wauters en hun begeleiders David Martin en Nick Bril al toe naar de ontknoping van Bocuse d'Or 2021. Toch beslist het Belgisch team nu 'na veel wikken en wegen' om zich terug te trekken uit de wedstrijd, die weleens de Olympische Spelen van de gastronomie worden genoemd.

'De Belgische restaurant-, hotel- en evenementenbranche maakt een moeilijke periode door vanwege de Covid-19 maatregelen, die deelname praktisch onmogelijk maken', klinkt het. 'Het was een hartverscheurende beslissing, gezien de inspanningen van ons team in de campagne.'

Doel in gevaar

De Bocuse d'Or brengt om de twee jaar 24 jonge chefs ('de meest veelbelovende van hun generatie en hun land') uit de hele wereld samen voor een zinderende kookwedstrijd. De finale staat gepland in januari 2021 in Lyon, maar eerst moeten er nog een aantal continentale selecties worden gemaakt. Voor Europa vindt de halve finale plaats in Estland, van 15 tot 16 oktober. Daar zouden normaal gesproken twintig teams aan deelnemen, maar dat is er dus nu al zeker een minder.

De Belgische afzegging maakt het wel erg moeilijk om de beoogde doelstelling te halen: de Flanders Food Faculty, het instituut dat is opgericht op Vlaanderen op de gastronomische wereldkaart te zetten, kreeg in 2017 de opdracht om binnen enkele jaren voor medailles te zorgen.

Lode De Roover nam in 2019 al deel aan een wereldfinale van de Bocuse d'Or, waar hij de achtste plaats pakte. Sinds de lancering van de wedstrijd heeft België zes medailles gewonnen. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 1999. Toen haalde Ferdy Debecker brons.

