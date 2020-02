Dit najaar sluit restaurant Het Land in Berlaar. Dat melden chef Steven Bes en zijn vrouw Mira Demeerleer, die de zaak 26 jaar runden. Ook restaurant Ter Leepe in Zedelgem doet de boeken toe.

Zeventien oktober 2020 wordt de definitieve sluitingsdag van Het Land. Steven Bes en Mira Demeerleer startten in 1994 in Lier onder de naam Het Land van Belofte. In 2004 verhuisden ze naar Berlaar om daar Het Land te openen. Vijf jaar later kreeg de zaak een Michelinster.

Volgens het koppel vergt hun passie voor het restaurant veel van hen, en willen ze niet aan kwaliteit inboeten. 'Het is een toewijding die je - vaak letterlijk- dag en nacht in de ban houdt. We willen niet wachten tot die toewijding ons ontglipt.'

Weloverwogen beslissing

De keuze om te stoppen is volgens Demeerlaar weloverwogen en voelt juist aan. 'We hebben onze zaak de voorbije 26 jaar met veel liefde opgebouwd en zijn er in geslaagd om van "Het Land in Berlaar" een culinair begrip te maken waar het prettig thuiskomen is en waar onze gasten zonder drukte en heisa genieten van lekkere en eerlijke gerechten. Zo willen we ook stoppen: een stijlvol punt zetten achter ons verhaal zonder ook maar één moment in te boeten op wat al die jaren onze prioriteit is geweest: kwaliteit.' Met een Michelinster en een score van 16/20 in de gids van Gault&Millau kan het koppel inderdaad sluiten op een hoogtepunt.

De komende maanden zal er nog hard gewerkt worden in de keuken van Het Land, daarna gaat het koppel op zoek naar een nieuwe uitdaging. 'We zijn nog jong, zitten boordevol ideeën en zien nog veel kansen om onszelf professioneel verder te ontwikkelen', zegt Bes.

Ook restaurant Ter Leepe in Zedelgem sluit de deuren in oktober. Sinds 2009 was het restaurant bekroond met een Michelinster. Het restaurant bestaat al tweeënveertig jaar, waarvan er zestien jaar door de huidige chef Kristof Marrannes (38) in de potten werd geroerd. De zoon van de stichters vindt dat het tijd is om iets anders te doen met zijn leven. De gemeente Zedelgem verliest dus na de stopzetting van Hertog Jan opnieuw een sterrenrestaurant. (Belga/LP)

