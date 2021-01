In Bergen werd de nieuwe Michelingids voor België en Luxemburg voorgesteld. Voor het eerst in jaren toverde Michelin daarbij een verrassing van formaat uit de hoed.

In normale tijden schopt de nieuwe Michelingids van België en Luxemburg in november al het bekendmakingsseizoen van start, maar door de coronacrisis werd de ceremonie twee maanden opgeschoven. Nu was het eindelijk zover in het stadhuis van Bergen en dat wachten werd beloond, want het is niet langer meer eenzaam aan de top voor Hof van Cleve.

Nabijheid werd zo mogelijk nog belangrijker tijdens de coronacrisis en de gesloten restaurants. Dat werd dan ook gebombardeerd tot thema van de sterrenceremonie. De organisatie bedoelde er niet alleen mee dat restaurants hun klanten nabij moeten houden, maar ook dat ze hun leveranciers en producten niet al te ver moeten zoeken. Onder dat thema stuurde Michelin haar boodschappers uit over het hele land, om chefs ter plaatse te verrassen. Zij volgden trouwens massaal mee via - hoe anders - Zoom.

Nieuwe driesterrenzaak

De sterrenceremonie bewaarde een verrassing van formaat voor het einde, maar wij houden u niet zo lang in spanning. 't Zilte van chef Viki Geunes is vanaf nu een driesterrenzaak. Een maaltijd bij hem wordt door de controleurs beschreven als emotionele ervaring, met de stad aan je voeten. Elk bord is volgens hen zowel complex als intens. 'U spreekt over emoties', aldus Geunes via de Zoom, 'maar dan zou u nu mijn hart eens moeten voelen.'

'We zijn sprakeloos en kunnen niet trotser zijn', schreef de ploeg achter 't Zilte al op Instagram. 'Bedankt voor de ongelofelijke steun, een bijzondere dankjewel aan ons hele team, familie, gasten en leveranciers en natuurlijk aan de Michelingids! Wat een ongelofelijke manier om 2021 te starten!'

Daarnaast behoudt ook Hof van Cleve van Peter Goossens zijn drie sterren . 'Het gaat goed met de gastronomie, zeer goed zelfs', aldus de vaste waarde van de Belgische keuken. 'We kunnen de restaurants niet opendoen, maar het belangrijkste is dat chefs geen kopie willen worden van iets anders. Michelin is niet op zoek naar restaurants, Michelin bevestigt restaurants die er zijn en die de tijd hebben gehad om te rijpen en hun eigen weg te vinden.'

Tweede sterren

Eén ster hadden ze al, nu komt daar een tweede bij. Restaurant Castor van 'zeer volledige en zeer veelzijdige chef' Maarten Bouckaert is de eerste in het rijtje nieuwe tweesterrenchefs. Michelin oordeelde dat hij 'niet alleen in zijn aanpak maar ook in de uitvoering, productkeuze, smaak en het evenwicht dat hij weet te brengen een zeer volledige chef is. Opgeleid door Peter Goossens reed hij een prachtig parcours en dat wordt zeer gewaardeerd.' Zelf zegt hij te leven voor smaak, en dan is een erkenning als deze overduidelijk prachtig nieuws.

De cameraploeg van Michelin had enkele kilometers op de teller, want voor restaurant Bartholomeus van Bart Desmidt en Philip Vandamme moest die helemaal naar Knokke-Heist. De controleurs bekronen het unieke en intieme concept met zicht op zee. 'We zijn super content', aldus een stralende Desmidt. 'Jezelf op vijftig jaar opnieuw kunnen uitvinden... Super content. Ongelofelijk. We danken jullie van harte.'

Nieuwe sterren

Het is niet alleen feest in de hoogste regionen van de gastronomie, want in 2021 krijgen we er maar liefst tien nieuwe sterrenrestaurants bij.

De eerste in het rijtje winnaars is Libertine in Erpe van chef Dominique Tondeurs. 'Een chef die geen enkele consessie doet in zijn keuken', weten de Michelin-inspecteurs. 'Hij weet wat hij wil en dat is exact waarom hij in de selectie is opgenomen.'

Ook de al veelvuldig gelauwerde en toch zichtbaar overvallen Willem Hiele van gelijknamig restaurant Willem Hiele mag zijn eerste ster in ontvangst nemen. 'Hij laat zijn gasten in zijn restaurant heel nabij komen bij hemzelf, bij datgene wat hem passioneert en zijn origine vertegenwoordigt. Dat zie je op het bord en dat voel je in de sfeer van het restaurant, zowel binnen als buiten', klinkt het.

Michelin is niet op zoek naar restaurants, Michelin bevestigt restaurants die er zijn en die de tijd hebben gehad om te rijpen en hun eigen weg te vinden Peter Goossens

Ook het Tiense Melchior van chef Gilles Melchior scoort. Hij volgt geen enkele trend en vaart zijn eigen koers, aldus Michelin. Extra opmerkelijk zijn volgens de gids zijn sauzen en het opmerkelijke evenwicht in zijn zaak.

Overweldigde vreugde ook op het Zoom-scherm bij Dokkoon Kapueak, want haar restaurant Boo Raan mag zijn eerste ster in ontvangst nemen.

L'Envie van David Grosdent liep al langer in de kijker, en de prestaties worden nu bekroond met een eerste Michelinster. De inspecteurs van de rode gids erkennen dat Grosdent leeft voor de gastronomie en raden iedereen aan om zijn crèpe Normande te gaan proeven.

Ook chef Nicolas Bodart van restaurant Le pré des Oréades in Spa kon de brede lach niet van zijn gezicht krijgen, en terecht, aldus de inspecteurs, want de kwaliteit van zijn keuken staat buiten kijf.

Afwezig in de Zoom was chef Christophe Lambert, maar dat neemt niet weg dat zijn Lettres Gourmandes vanaf morgen een ster aan de voordeur mag hangen.

Gestraald werd er ook in het West-Vlaams, met de eerste ster voor Bar Bulot van chef en Gert De Mangeleer-leerling Pieter Lefevere. De jonge chef heeft volgens de inspecteurs maar één probleem: dat er amper een keuze te maken valt tussen de heerlijk klinkende gerechten op de kaart.

Breed lachende gezichten in Namen bij chef Charles Jeandrain van restaurant Attablez-Vous. Het restaurant werd eerder al opgenomen in de Bib Gourmand en mag nu een trapje hoger klimmen op de gastronomische ladder.

Niet geheel verrassend verschijnt ook het gloednieuwe Antwerpse Le Pristine van chefs Cris Blom en Thomas d'Hooghe bij de winnaars. Het concept van Sergio Herman vermengt Zeeuwse producten met een Italiaanse flair, en dat wordt duidelijk erg gesmaakt.

Groene ster

Daarnaast pakte Michelin ook uit met een nieuwe onderscheiding: de groene ster. Daarmee zet de culinaire gids toekomstgerichte restaurants in de kijker waarbij duurzaamheid in het dna zit. Het zijn zaken die extra inspanningen doen om voedselverspilling te vermijden, zo min mogelijk energie gebruiken, kiezen voor producten zonder al te veel voedselkilometers, plantaardige gerechten verkennen,... Tien zaken kregen de gloednieuwe eer te beurt: Humus & Hortense, Graanmarkt 13, Hofke Van Bazel, De Jonkman, Souvenir, Hors-Champs, L'air du Temps, Atelier de Bossimé, Arabelle Meirlaen en La Distillerie.

Young Chef Award

De laatste eervolle vermelding gaat naar chef Manon Schenck van La Table de Manon uit Grandhan, want zij werd verkozen tot beste jonge chef van het jaar. 'Vrouwen worden steeds talrijker binnen ons beroep, het is een mooie erkenning dat we ook opgemerkt worden', aldus een stralende Schenck.

Een selectie maken in dit bijzondere jaar was geen evidente opdracht, maar Michelin bij monde van directeur Gwendal Pollennec zweert trouw te zijn gebleven aan haar werkwijze en principes. In deze bijzondere tijd was de rode draad voor de sterrenceremonie al snel duidelijk: het talent, aanpassingsvermogen en engagement van élke chef en restauranthouder werd afgelopen maanden stevig op de proef gesteld en verdient dus een applaus. Voor dertien restaurants klinkt dat applaus vandaag dus nog luider, want zij slepen een extra ster in de wacht. De gastronomische organisatie had nochtans op voorhand gezegd niet milder te zullen oordelen door de moeilijke omstandigheden.

Naast de vertrouwde papieren gids, die vanaf nu verkrijgbaar is, lanceert Michelin dit jaar ook een gratis app (Apple en Android).

