België haalt opnieuw meeste medailles op Brussels Beer Challenge

Er werden maandag medailles uitgedeeld in een vijftigtal categorieën. België doet het net als de voorbije jaren weer beter dan de VS (51) en Brazilië (24), die in de medaillespiegel op de tweede en derde plaats belandden. Dertien van de 65 Belgische medailles hadden de gouden kleur.

Toch werd het geen algehele triomftocht voor ons land. De Comac Award, die wordt uitgereikt aan het bier dat over alle categorieën heen de beste score haalde, ging namelijk naar Ocra van de Italiaanse brouwerij Diciottozerouno (AchttienNulEen). Dat bier had eerder ook al de overwinning binnengehaald in de categorie 'Pale & Amber Ale: Modern Saison'.

1.500 bieren

Het best scorende Belgische bier werd de BZART Lambiek 2016 van brouwerij Oud Beersel, dat ook de winnaar was in de categorie 'Speciality Beer: Brut Beer'. Voorts viel tijdens de competitie ook de prestatie op van brouwerij Boon, uit het Vlaams-Brabantse Lembeek. Het bezette in de categorie 'Speciality Beer: Old style Gueuze-Lambic' met drie verschillende bieren namelijk het volledige podium. Het goud was er weggelegd voor Oude Geuze Boon VAT 108.

Voor de Brussels Beer Challenge hebben 88 juryleden een tweetal weken geleden in Mechelen meer dan 1.500 bieren geproefd uit 48 verschillende landen. De deelnemende brouwers kwamen uit alle hoeken van de wereld.