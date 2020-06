Belgen kiezen steeds vaker voor bioproducten en kopen meer versproducten zoals groenten, fruit, vlees en aardappelen. Dat blijkt uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

De voorbije tien jaar gaven Belgen 11% meer uit aan bioproducten. In 2019 ging het in totaal om zo'n 305 miljoen euro in Vlaanderen en 779 miljoen euro in heel België. Het contrast met de totale bestedingen aan voeding valt op. Die stegen met gemiddeld amper 0,8% de voorbije tien jaar.

Volgens het VLAM vinden consumenten sneller de weg naar bioproducten en kopen ze die producten ook regelmatiger. Het globale aandeel van bioproducten in België stijgt uit boven de 3%, al is er een groot verschil tussen de verschillende producten. Vooral vleesvervangers worden bio gekocht (20%), gevolgd door eieren (9%) en groenten (6%). Vleeswaren bengelen achteraan met het laagste bio-aandeel (minder dan 1%).

Er zijn ook steeds meer bioproducten op de markt. Zo stijgt het aantal bioreferenties jaarlijks, tot 14.000 vorig jaar. 'Tegenwoordig is voor bijna elk product wel een biovariant in de winkelrekken te vinden', klinkt het. In absolute cijfers zijn de welgestelde gezinnen met kinderen en de welgestelde gepensioneerden de belangrijkste groep biokopers. De gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen hebben het laagste bio-aandeel (1,6%).

