We kopen meer groenten en fruit, en minder vlees. Dat blijkt ook uit cijfers van Buurtsuper.be. Het omzetaandeel van aardappelen, groenten en fruit binnen de versproducten steeg de voorbije jaren zeven procent.

Aardappelen, groenten en fruit maken twaalf procent uit van de totale omzet van een gemiddelde buurtsuper. Dat omzetaandeel steeg de voorbije vijf jaar met vijf procent. In de omzet van alle versproducten waren aardappelen, groenten en fruit in de eerste drie maanden van het jaar goed voor een aandeel van iets meer dan een kwart (25,6 procent). De voorbije vijf jaar steeg dat aandeel met zeven procent.

'Er is de laatste jaren een verschuiving binnen de versafdeling. Er worden meer groenten en fruit verkocht, en iets minder vlees', aldus Luc Ardies, directeur van Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie van zelfstandige voedinghandels. Volgens Vlam, het Vlaams Centrum voor Agro- & Visserijmarketing, eet de gemiddelde Belg iets minder dan honded kilogram groenten en fruit per jaar. Maar volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven is dat nog te weinig.

Om groenten en fruit aantrekkelijker te maken, bepleiten de zelfstandige supermarkten om meer in te zetten op een seizoensgebonden aanbod. Ook moeten jonge gezinnen aangespoord worden om meer groenten en fruit te eten. Dat kan door bijvoorbeeld kant-en-klare groenten aan te bieden, luidt het advies van Buurtsuper.be.