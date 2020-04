Lang niet iedereen ziet inkopen doen als een aangename ontsnapping uit zijn kot. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een enquête die de Universiteit Antwerpen organiseerde. Maar voor één man doen we het toch met plezier.

Winkelen is een pak minder leuk geworden. Dat is wat Universiteit Antwerpen althans concludeert na een bevraging bij vijfduizend Belgen. De enquête werd vooral ingevuld door hoger opgeleide vrouwen zonder financiële kopzorgen, maar onthult desalniettemin enkele interessante evoluties.

Laten we eerst eens kijken naar wat niet veranderd is. We ervaren inkopen doen nog steeds niet als overdreven tijdrovend en we gaan amper minder vaak naar de winkel. Opvallend is ook dat online winkelen of maaltijdboxen bestellen bij de deelnemers niet populairder was geworden, terwijl alle supermarkten met online diensten hun verkoop langs die weg toch enorm zag stijgen.

Dat kan verbazen, want we ervaren naar de fysieke winkel gaan vandaag als een pak frustrerender en stresserender dan voor de introductie van het nieuwe coronavirus. We hechten logischerwijs meer belang aan hygiëne en ook efficiënt winkelen stijgt qua belangrijkheid. En naar de winkel gaan om toevallig mensen tegen te komen en zo toch enig sociaal contact te hebben? Daar doet de Belg niet aan mee: de mogelijkheid om er mensen te ontmoeten, daalt als belangrijk kenmerk voor een winkel.

Hamstergedrag

Er was (vooral) de eerste dagen van de coronacrisis veel te doen rond hamstergedrag, maar dat is amper af te lezen uit de resultaten van de enquête. De 5000 deelnemers gaven aan van alles slechts een klein beetje meer te kopen dan anders. Enkel kant-en-klare maaltijden werden minder vaak gekocht door deze groep. (Dit zegt misschien wel iets meer over de deelnemers aan de enquête dan over het hamstergedrag van dé Belg, aangezien de lege rekken her en der zeker in het begin van de crisis niet te ontkennen vielen.)

En wat doen we dan met al dat lekker eten in huis? De televisie opzetten, naar de website van Dagelijkse Kost surfen of een boek van Jeroen Meus openslaan, blijkbaar. De Leuvense kok is immers dé favoriete inspiratiebron voor de respondenten, zowel voor als tijdens de lockdown.

De universiteit zit nog met heel wat andere vragen over ons aankoop- en eetgedrag ten tijden van de coronacrisis. Daarom lanceert ze meteen een nieuwe vragenlijst, waarvan het invullen slechts tien minuten in beslag neemt. De onderzoekers hopen dat ook mannen en mensen zonder hoger diploma dat nog doen, om een zo getrouw mogelijk beeld te krijgen.

