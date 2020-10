De Belg heeft wat opgestoken van de lockdown in het voorjaar, lijkt het. In tegenstelling tot de Duitsers slaan we niet aan het hamsteren.

In Duitsland zijn de inwoners weer massaal aan het hamsteren geslagen, nu het aantal besmettingen met het coronavirus oploopt. In België loopt het zo'n vaart nog niet, zegt handelsfederatie Comeos. De winkels zien wel 'een lichte stijging' in de verkoop van typische hamsterproducten, aldus woordvoerder Hans Cardyn, maar 'het zijn nog geen toestanden zoals in het voorjaar'. De woordvoerder wijst er ook op dat er overal genoeg voorraad is.

De winkels zien ook een lichte toename in de verkoop van verse producten. Dat heeft volgens Comeos waarschijnlijk te maken met de sluiting van de horeca.

