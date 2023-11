Beer pairing op hoog niveau: deze 7 restaurants in Turnhout serveren een maand lang speciale biermenu’s

In Turnhout kun je nog tot 10 december in zeven restaurants proeven van een speciaal menu met bier erin verwerkt of bijzondere beer pairing, een initiatief in samenwerking met Knack Weekend. Wij mochten alvast gaan voorproeven bij restaurant Hert, dat vorig jaar een Michelinster in de wacht kon slepen.

Bij het denken aan een etentje in een Michelinrestaurant komt bier misschien niet meteen als eerste in je op. Toch laat restaurant Hert in Turnhout zien dat bier een smaakvolle aanvulling kan zijn op de gastronomische ervaring. Ter gelegenheid van de Brussels Beer Challenge, een jaarlijkse internationale bierwedstrijd gehouden in Turnhout, verrast Hert zijn gasten met een speciaal biermenu, bestaande uit vijf Belgische bieren afkomstig van microbrouwerijen. Het restaurant, gelegen op de bovenste verdieping van de Turnova-toren, verdiende onlangs Michelin-ster voor zijn gastronomische hoogstandjes. Onder leiding van chef-kok Alex Verhoeven biedt Hert een pure keuken met respect voor de natuur en de omgeving, terwijl de open keuken zorgt voor transparantie en interactie tussen de chefs en de gasten.Wij namen de proef op de som.

Een schot in de roos

Bij aankomst worden we al aangenaam verrast door de geur van gerookte tijm, het adembenemende uitzicht op de stad en het sobere, stijlvolle interieur. We vergapen ons aan een menu vol exotische ingrediënten en gerechten. Onze culinaire reis begint met heerlijke amuse-bouches, variërend van kreeft met wasabi tot tartaar met boemboe. Vervolgens worden de hoofdgerechten geserveerd, begeleid door bieren van lokale micro-brouwers.

Het eerste gerecht bestaat uit Chuturo, mioga en yuzu, vergezeld van Bitter Boeske, een hoppig, goudblond bier dat verrassend verfrissend en toegankelijk is. Daarna genieten we van kingkrab met Zeeuwse mossel en een saus van miso, perfect gecombineerd met het Strijdersbier van Hopperfly, een zacht bier met een licht rokerige en karamelachtige nasmaak. Dan volgt de kalfszwezerik en ‘T Painke, een bier op basis van brood, die de zoethartige smaak van de zwezerik perfect aanvult.

Voor liefhebbers van zwaardere bieren is er de ‘N Toe Black, aangenaam bitter en fris in combinatie met het daaropvolgende gerecht, langoustine met gerookte tijm. Daarop volgt de Wagyu beef A5. Dit malse vlees smelt op de tong en wordt vergezeld door een glas blonde trippel van Vagebond met aroma’s van kruisbes, grapefruit en Sauvignon Blanc. Het dessert, een millefeuille met tonkaboon, vanille en miso, is een schot in de roos en sluit deze culinaire avontuur af.

Dat restaurant Hert een Michelinster in de wacht heeft gesleept, blijkt volkomen terecht. De nagenoeg perfecte gerechten, zorgvuldig gecombineerd met rijke maar toegankelijke bieren, rechtvaardigen wat ons betreft zelfs een tweede ster. Ga jij binnenkort proeven?

Deelnemende restaurants

Ook andere restaurants hebben gedurende de komende maand heel wat culinaire hoogstandjes in petto, allen gecombineerd met bier. Dit is wat er bij wie op het menu staat:

Amu: Ze bieden 5-, 6-, of 10- gangenmenu’s waarbij het pure product centraal staat. Het eigentijdse en stijlvolle interieur maakt je ervaring in Amu compleet.

Cachet de Cire: Dit is niet alleen een restaurant, maar ook een charmante B&B. Ze combineren een Frans-Italiaanse basis met elementen en kruiden van over de hele wereld. Chef Greet Verbeeck serveert seizoensgebonden gerechten met bijpassende bieren.

Cucina Marangon: Hier kun je genieten van Italiaanse seizoensproducten die worden gecombineerd met Italiaans bier. Chef Liana Cappiello en Fabio Marangon bieden menu’s met 3, 4 of 5 gangen, samen met bijpassende bieren.

Bink: Dit restaurant staat voor een pure keuken met fusion accenten in een casual en ongedwongen sfeer. Chef Lars Block verrast je met een menu afhankelijk van het seizoen, met een verfijnde selectie bijbehorende bieren.

Marché 17: Een gezellig restaurant op de Grote Markt van Turnhout dat de passie voor verse ingrediënten en eenvoudig koken uitstraalt. Chef Sander Peeters biedt 3-gangenmenu’s voor lunch of diner.

Savoury: Hier vind je verse en seizoensgebonden producten in een creatieve en klassieke Frans-Belgische keuken. Chef Kris Lauryssen en zijn team bieden een menu met kaviaaroptie, evenals bijpassende wijnen of bieren

Benieuwd naar alles wat Turnhout te bieden heeft? Neem dan zeker een kijkje op de miniwebsite van Turnhout.