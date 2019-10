BE Vegan voert campagne voor plantaardige melkvervangers: 'Het beeld van vrolijke koetjes in de wei klopt niet'

Op acht tramstellen in Gent en Antwerpen is de boodschap 'MELK IS DODELIJK voor 150.000 Belgische kalfjes per jaar' te zien, en dat vier weken lang. Het gaat om een sensibiliseringscampagne van de Belgische veganismevereniging, die daarmee aandacht vraagt voor het immense dierenleed dat schuilgaat achter zuivelproductie.

66 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Melkkoeien worden elk jaar kunstmatig zwanger gemaakt om de melkproductie op gang te brengen. De kalfjes kunnen die melk echter niet bij hun moeder drinken, want ze worden vrijwel meteen na de geboorte van hun moeder gescheiden © Getty

Vandaag zal BE Vegan in het station Gent-Sint-Pieters gratis plantaardige chocomelk en koekjes aan treinreizigers uitdelen. Een flyer informeert over het waarom van de campagne en de mogelijke alternatieven voor zuivel. Het beeld van vrolijke koetjes die in de wei melk geven, staat volgens BE Vegan mijlenver van de realiteit. 'Men houdt ons al decennialang een idyllisch beeld voor van vrolijke koetjes in de wei die melk "geven" zoals een appelboom appels "geeft". De realiteit is echter veel minder mooi,' lichten ze toe in een persbericht. Melkkoeien worden elk jaar kunstmatig zwanger gemaakt om de melkproductie op gang te brengen. De kalfjes worden bijna meteen na hun geboorte gescheiden van hun moeder, iets wat erg traumatiserend is voor beide. Nog geen drie maanden na de bevalling worden de koeien ongevraagd opnieuw kunstmatig zwanger gemaakt. Dat gaat verder tot ze zes jaar zijn, de leeftijd waarop ze geslacht worden. Impact op milieu Daarnaast ligt de milieu-impact van koemelk veel hoger dan die van sojamelk en andere plantaardige melkvervangers. Bovendien bevat zuivel volgens BE Vegan geen enkele voedingsstof die je niet in andere voedingsmiddelen vindt. Zo zijn noten en donkere bladgroenten een goede bron van calcium, en bevat de meeste sojamelk uit de winkel evenveel calcium, vitamine D en B12 als koemelk. Met de campagne wil BE Vegan de individuele landbouwers niet viseren. Zij moeten door de overheid geholpen worden bij de omschakeling naar diervrije en milieuvriendelijke alternatieven voor melk, klinkt het. Lees ook: Boeren zijn boos op de samenleving: 'Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers'