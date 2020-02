's Werelds grootste producent van chocolade en cacaoproducten kondigt vandaag haar zuivelvrije 'M_lk Chocolate' aan. Lancering is voorzien voor 2021.

Heel wat chocoladerepen bevatten vandaag zuivelproducten, zoals boter of melkbestanddelen. Daardoor moesten mensen die liever plantaardig eten zich tevreden stellen met een beperkt aanbod van vooral pure chocolade. Daar zou binnenkort verandering in kunnen komen, nu een van de grootste chocoladespelers ter wereld met een plantaardig alternatief komt.

De producent zocht twee jaar lang naar een manier om volledig plantaardige chocolade even romig te maken als de reguliere lekkernij en vond de oplossing in een 'unieke wortel'. Daardoor heeft de nieuwe 'M_lk Chocolate' de smaak en textuur van melkchocolade. De fabrikant plant een hele lijn chocoladeproducten met de nieuwe chocolade.

Om die zuivelvrije producten op de markt te brengen, komen er volledig zuivelvrije productiefaciliteiten, waaronder een ultramoderne chocoladefabriek in het Duitse Norderstedt. Deze nieuwe fabriek zal als eerste zuivelvrije chocolade kunnen leveren aan de Europese markt. De fabriek zal in de eerste helft van 2021 de deuren openen.

Onlangs vernieuwde Barry Callebaut de chocoladewereld ook nog met 'ruby' (of roze) chocolade, en met chocolade waarbij de hele cacaovrucht wordt gebruikt.

