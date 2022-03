Onze drankexpert buigt zich over de nieuwe trends en schenkt klare wijn. Alleen gaat het deze week niet over wijn, maar over houtgerijpte bier.

Terug naar de bron

Barrel aged is een steeds populairder begrip in de biersector. 'Gerijpt op houten vaten', zo zouden we deze niet-gecontroleerde appellation kunnen omschrijven. Het gaat om bieren die doorgaans 2 tot 18 maanden rijpen in vaten waarin wijn of sterkedrank heeft gezeten. Het proces wordt vaak - niet ten onrechte - als experimenteel beschouwd, en ten onrechte als geïnspireerd op de wijnwereld. Maar eigenlijk is het vooral een terugkeer naar de bron. 'Voordat de inox vaten alomtegenwoordig waren, werd bier gewoon bewaard in houten vaten', zegt Antoine Pierson, een Brusselse handelaar gespecialiseerd in dranken op basis van gerst en hop. Zonder wijnvaten zou er trouwens geen lambiek, en dus ook geen geuze zijn. Vandaag gebruiken bijna alle brouwers hout, van de meest ambachtelijke - zoals 't Verzet in Anzegem of Atrium, waar de brouwsels rijpen in vaten van het beroemde landgoed Daumas Gassac - tot de meest industriële. En dan mogen we zeker de Duvel Barrel Aged of de Chimay Grande Réserve niet vergeten, want daarvoor worden elk jaar vaten van verschillende oorsprong gebruikt of worden zelfs verschillende soorten veroudering gecombineerd. Cognac, eau de vie, bourbon, rum, specifieke druivensoorten... Ze zorgen allemaal voor atypische aroma's en een uitgesproken melkzuurgehalte. Zijn alle houtgerijpte bieren het proeven waard? Zeker niet. Volgens sommigen is er zelfs een risico op maquillage door de overdracht van aroma's van de houder naar de inhoud. Maar er is meer. Zo gaat het verhaal dat de Amerikaan Jordan Keeper - bekend om zijn werk bij Jester King - bij zijn aankomst in Zwitserland in een van dé brouwerijen van houtgerijpte bieren (die niet meer bestaat) meteen schoon schip maakte en de helft van de vaten liet afvoeren. Hout is immers een organisch materiaal bij uitstek, waardoor er vaak micro-organismen in zitten die de brouwsels met een azijnsmaak kunnen besmetten. Bier dat is gerijpt op houten vaten is dus niet altijd beter, terwijl de prijs door dit rijpingsprocedé wel automatisch de hoogte ingaat.