De regering heeft de coronamaatregelen gewijzigd waardoor bakkers weer voor 7 uur hun winkel kunnen openen. Dat blijkt uit het ministerieel besluit dat in het Staatsblad is verschenen. Bakkerijfederatie Bakkers Vlaanderen zegt dankbaar te zijn dat de 'absurde regel' is afgeschaft.In het ministerieel besluit van 23 maart over de maatregelen in de coronacrisis stond dat voedingswinkels open mogen zijn tussen 7 en 22 uur. Daardoor moesten de bakkers later hun deur openen. Voortaan mogen voedingszaken open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren, heeft de regering bepaald.