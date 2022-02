Stap op 6 februari eventjes uit de ratrace, want die dag is door Ferm uitgeroepen als nationale Appelbabbelbak: een dag om bewust tijd te nemen voor elkaar.

De quarantaines hier en isolaties daar doen het je soms wat vergeten, maar: je bent nooit alleen. Om dat te vieren en (opnieuw) verbinding te creëren met de mensen om ons heen, introduceerde Ferm vorig jaar voor het eerst de Appelbabbelbak.

Een appelbabbel kan je het hele jaar door doen. Dat staat voor een appeltje lang de tijd nemen voor elkaar. We hebben het immers allemaal druk-druk-druk, maar daar kan je volgens Ferm snel uit stappen door iets simpel als samen een appel eten, en in dat moment echt bij elkaar zijn. Klein geluk schuilt in kleine hoekjes: smaakt er iets beter dan een appeltje die iemand anders met liefde voor je heeft geschild?

En dan is er nog die Appelbabbelbak. Op zes februari nodigt Ferm je uit om aan het bakken te slaan met appels en je creatie vervolgens te delen met vrienden en zelfs onbekenden. In zeventig gemeenten zullen immers hotspots worden opgericht waar mensen gebak kunnen geven, delen of komen proeven en vooral babbelen. Wij zetten je alvast graag aan het werk met vijftien recepten voor appelgebak. De Appelbabbelhotspot bij jou in de buurt opzoeken, kan via de site van Ferm.

