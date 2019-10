Bordeaux, is dat niet die dure, wat oubollige wijn? Midden in de identiteitscrisis zorgen creatieve wijnbouwers voor een antwoord op dat cliché. Topsommelier Yanick Dehandschutter zocht hen op.

Met zijn alpinopet, polotruitje en ontspannen houding ziet de stevige Damien Labiche er meer uit als een rugbyspeler op vakantie dan als een wijnbouwer na een zware werkdag. Hij staat bij een glooiend veld malbec, een druivenras dat naast het bekende trio cabernet sauvignon, cabernet franc en merlot populair is in de niet zo hippe appellation Côtes de Bourg. Labiche (35) kocht hier in 2010 een domein met oude stokken van zijn oom, een traditionele wijnmaker. Maar traditie is niet echt aan Damien besteed: deze jongen houdt van vernieuwing. Hij wijst voorbij de malbec naar hellingen waarop hij carmenère, muscadelle, riesling en sémillon aangeplant heeft, niet meteen rassen die je associeert met deze regio, dertig kilometer ten noorden van Bordeaux. Dat hij daardoor op het etiket van sommige van zijn wijnen Côtes de Bourg of Bordeaux niet mag vermelden - er staat gewoon Vin de France op de fles - daar lijkt hij niet wakker van te liggen. 'We hebben in Bordeaux te lang vastgehouden aan rigide regels. Daardoor vinden veel mensen wijnen uit Bordeaux oubollig. Ik wil geen typische, serieuze bordeaux maken, maar wijn die al meteen heel drinkbaar is en waar veel plezier in zit.'

