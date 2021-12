Omdat zijn selectie voor de Bocuse d'Or, het officieuze WK koken, niet kon verzilverd worden vanwege covid, besloot Louis Wauters zich te richten op een eigen zaak. (***)

Met jeugdig enthousiasme transformeerde Louis Wauters een lokale tearoom tot een modern restaurant met een klassieke keuken. Terwijl partner Lizette Viaene de zaal leidt, staat hij achter de open grill in het midden van de eetzaal van Bachten De Leie. De chef komt uit een slagersfamilie en dat mag geweten zijn. We zitten nauwelijks neer als er toast en pickles bij een royale portie half en half verschijnt. Origineel en echt lekker maar ruim voldoende als amuse. We negeren deze voorbode en laten onze goesting de vrije loop met extra voorafjes bij ons aperitief. Het aanbod op de kaart is te aanlokkelijk. Een hapje van gebakken witte pens met aubergine en appel (12 euro) is in balans maar mist aciditeit. De kroketjes van kalfszwezerik (15 euro voor 4 stuks) bekoren meer: een subtiel gekruide, romige vulling in een bijna perfect krokant jasje met gezwollen mosterdzaadjes. De kunst van de krokante korst duikt wat later weer op bij de garnaalkroketten (19 euro) van het voorgerecht. Ondanks de matige garnituur en een wat dieper bisquearoma zorgen die voor complimenten aan de tafel. Ook mijn tafelgast is enthousiast. Een wat rommelig gedresseerd bord met o.a. bospaddenstoelen, bloemkool en coquilles (22 euro) in roomsaus krijgt veel lof. De stevige herfstsmaken houden elkaar in balans en blijven spannend tot de laatste hap. Stevig zijn ook de porties en ondertussen beklagen we ons onze onbezonnenheid bij de bestelling. We verwelkomen namelijk - gelukkig daalt het tempo even - een gegrild runderribstuk (26 euro per persoon) als hoofdgerecht. Ook hier negeren we al snel de garnituren (de bearnaisesaus mist structuur én de juiste smaak) maar dat maakt het vlees helemaal goed: overvloedig met maldonzout afgewerkte sneden zijn mooi saignant, mals maar stevig en met een bijna zoete nasmaak. Een keer per jaar zo'n stuk vlees en dan houd ik me verder graag aan een vegetarisch dieet. Hier en daar mag er nog wat punch in sluipen, maar de producten en de prijs-kwaliteitbalans van dit menu zitten nu al helemaal juist.