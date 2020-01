Culinaire ontdekkingsreizen doorheen Azië inspireerden Gert De Mangeleer, sterrenchef achter de Hertog Jan Restaurant Group, tot een nieuw concept. Onder Chef's Invitation zakken bevriende chefs van over de hele wereld af naar Brugge.

Als De Mangeleer en co zich hadden voorgenomen om in 2020 een nieuwe wind te doen waaien doorheen hun restaurants, zijn ze alvast geslaagd in hun missie. Dankzij Chef's Invitation kleurt het culinaire programma van 2020 nu al vol en internationaal.

Op 29 en 30 januari bijten de Japanse chefs Susumu Shimizu van Anis en Hiroyasu Kawate van Florilege (twee Michelinsterren en nummer vijf in de Asian Fifty Best) de spits af. Beide chefs hebben hun restaurant in Tokyo. Beide chefs zijn geschoold in de Franse leest, maar verloochenen nooit hun afkomst. Een interessante combinatie die zeker zal opvallen tijdens de eerste editie van Chef's Invitation.

De volgende editie van Chef's Invitation volgt op 6 en 7 mei bij Less Eatery, met chef Jordy Navarra van restaurant Toyo Eatery (nummer 43 in the Asian 50 Best) in Manilla, Filipijnen.

Chef's Invitation : Japan meets LESS Eatery 29 & 30 januari 2020 - 19u 195 euro per persoon (all-in) uitgebreid menu met afwisselend gerechten van de verschillende chefs Reserveren kan via deze link

