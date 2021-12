Op zoek naar de beste Aziatische adresjes in Brussel? Journalist Caroline Dhont ging op food tour in onze hoofdstad en stelt je een aantal authentieke en originele concepten voor die de omweg absoluut waard zijn.

Ik weet niet hoe het bij u zit, maar soms is de drang naar echt Aziatisch eten groot. In Antwerpen heb ik een mooi lijstje van goede adressen, maar hoe zit het in onze hoofdstad? Met een vriendin met een even grote voorliefde voor de Aziatische keuken, trok ik op ontdekkingstocht naar Brussel.

...

Ik weet niet hoe het bij u zit, maar soms is de drang naar echt Aziatisch eten groot. In Antwerpen heb ik een mooi lijstje van goede adressen, maar hoe zit het in onze hoofdstad? Met een vriendin met een even grote voorliefde voor de Aziatische keuken, trok ik op ontdekkingstocht naar Brussel. Er ging grondig wat research aan vooraf en het werd al snel duidelijk: de authentieke adressen in Brussel zijn dun gezaaid. Brussel heeft geen eigen China Town, buiten enkele restaurants en winkels in de buurt in en rond de Van Praetstraat aan de Beurs. Het is dus een echte uitdaging om de beste adressen te verzamelen. Bij ons bezoek ontdekken we wel dat er een nieuwe generatie van liefhebbers van de Aziatische keuken is opgestaan. Vaak westerlingen die hun passie vonden in het verre Oosten, en met een rugzak vol inspiratie hun eigen Aziatisch geïnspireerd concept opstartten. Deze tour is een combinatie van die authentieke en 'nieuwe' adressen, verdeeld over de hippe wijken Sint-Gilles en Elsene en het centrum van de stad. 'Japanese grandmother style food', zo luidt de tagline van het restaurant. Zie je dan een schattig Japans grootmoedertje in de keuken staan? Dat niet. Het is de Italiaanse filmmaker Loic Sturani die op reis in Japan zijn passie voor de authentieke thuiskeuken ontdekte. Hij bleef er vijf jaar om in restaurants te werken, om dan uiteindeljik in 2018 Tokidoki in Brussel te openen. Je kan er terecht voor lunch en avondmaal en je kan kiezen uit 3 menu-opties: vegetarisch, met vlees of 'tour d'horizon', een uitgebreider menu met dessert erbij. Wij kiezen voor een vegetarische lunch, en krijgen een tafeltje vol kleine bordjes met beignets met maïs en Chinese kool, agebidashi (dat zijn met gember gemarineerde gebakken groenten), salade met daikon en wafu vinaigrette en rijst met furikake: fris, licht en verrassend. Het menu verandert wekelijks en wordt mooi up to date gehouden op de website en social media. Tokidoki - tokidokirestaurant.comChausée de Alsemberg 128, St. GillesAziatische dessertzaken zijn dun gezaaid in onze hoofdstad. Tot de 24-jarige Gwendoline Simon op de proppen kwam met haar 'asian cake bar'. Ze serveert er 'Ka Bao's'. Een zelf uitgevonden dessert, geïnspireerd op Taiwanese 'gua bao', hartige gestoomde broodjes en de luchtige Chinese 'roll cake'. Het resultaat is een zacht dun wafelgebakje, half toegevouwen en opgevuld met verrassende en exotische smaken. Wij proeven een Ka Bao Speculoos met een lichte slagroomvulling met speculooskruiden, afgewerkt met frambozen en speculooskruimels. Leuk geserveerd in een Chinees stoommandje. De iced matcha bubble tea erbij klinkt misschien wat als een Instagram-hype, maar smaakt toch verrassend fris en niet te zoet. Het exotische interieur doet op een gure dag even wegdromen naar verre reizen. Kaki Cake BarWaterloosesteenweg 394, St. GillesOp zoek naar Japanse ingrediënten? Je vindt ze ongetwijfeld bij Tagawa. De enige 'keten' in België van Japanse supermarkten met ondertussen vijf vestigingen, allemaal in Brussel. Wij bezoeken die in Elsene. Rayons vol saké's, miso-pasta, 'condiments' (shoyu - sojasaus, ponzu, rijstazijn, yuzusap,...), instant noedels en snoepgoed in de gekste verpakkingen. Maar je vindt er ook koelkasten gevuld met geïmporteerde groenten en versgemaakte bento boxes, sushi, sashimi en Japanse snacks. In sommige vestigingen van Tagawa wordt er ook vers gekookt, zoals de street food snack 'takoyaki', gevulde inktvisballetjes. Hou hun Instagram-pagina in de gaten, want hun 'takoyaki-man' is op verschillende locaties op verschillende dagen. Een echte aanrader voor elke Japan-liefhebber!Tagawa - tagawa.euo.a. Vleurgatsesteenweg 119, BrusselVlakbij de Beurs vind je het instituut 'Au Bon Bol' waar je komt voor de hand pulled noodles. Bij binnenkomst zie je de Chinese kok live noedels trekken op een geconcentreerde en nauwkeurige manier. Bovenin de zaak neem je plaats in de typische ongezellige gebruikszaal en bestel je een kom noedelsoep. Er staan ook andere gerechten op de kaart, maar echt iedereen (kijk rondom je!) kiest voor de soep. De topping kan je kiezen, wij gaan voor krokante kip en wan tan, dat zijn alvast aanraders. Een grote, dampende kom soep wordt kordaat voor je neus gezet. Boordevol van die net getrokken noedels, lekker beetgaar en net iets dikker dan je van de gedroogde supermarktversies gewend bent, een smaakvolle, krachtige bouillon, enkele zuinige sojascheuten en lente-uitjes en je gekozen topping. Meer moet het niet zijn om je hart op te halen aan dit ultieme Chinese comfort food. Au Bon Bol - bonbol.bePaul Delvauxstraat 9, BrusselNong Cha - letterlijk: 'sterke thee' - is bij ons weten de enige uniek Chinese theewinkel in België. Bij binnenkomst zie je een grote wand vol metalen theeblikken. De eigenaar is ietwat timide, maar als je hem enkele vragen over zijn theeën stelt, bloeit hij helemaal open. We mogen ruiken aan tientallen verschillende theesoorten en krijgen vakkundige uitleg. Helaas kan je er momenteel met de Coronamaatregelen niet terecht voor een Chinese theeceremonie, maar je loopt gegarandeerd buiten met enkele unieke theesoorten om thuis te proberen. Ook een mooie collectie aan theepotjes- en kopjes en andere accessoires. Wil je een origineel cadeau scoren? Vraag dan naar de geperste theeblokken. In het oude China werden deze zelfs als betaalmiddel gebruikt. Nong Cha Antoine Dansaertstraat 4, BrusselYi Chan werd ons getipt als een goede plek om 's avonds te eten in centrum Brussel. De eigenaar Yen Pham nam 5 jaar geleden het restaurant 'Bambou Fleur' - het eerst Chinese restaurant in de Van Praetstraat - over van zijn ouders. Hij brak met de traditionele stijl van Chinese restaurants die wij hier gewend zijn, en maakte er een modern Aziatisch restaurant en bar van. Hier vind je originele Aziatisch geïnspireerde cocktails en Chinese en Vietnamese gerechten. Om te starten laten we een hele resem hapjes aanrukken en uiteraard ook enkele van Yen's signature cocktails: Le Yuzu en Le Basilic Thai. Daarbij een gemarineerd komkommer slaatje: xiao long bao's (die met bouillon erin), kimchi gyoza en har cheung, dat is een rijstpannekoek gevuld met scampi en afgewerkt met zoete sojasaus. Hoewel het concept niet helemaal authentiek is, kom je de gerechten niet vaak tegen op een Aziatische menukaart. Het hoofdgerecht - Vietnamese noedelsalade met scampi en krokant buikspek met paksoi - bekoort minder. Opvallend is dat zo goed als iedereen rondom ons de Vietnamese pho neemt, waarbij de bouillon uit een theekannetje uitgeschonken wordt. Next time! Ook noemenswaardig is het biertje dat we bij ons hoofdgerecht bestellen: Pijiu, mede ontworpen door zaakvoerder Yen, met mandarijn, yuzu, rijst en gerst. Yi Chan -Van Praetstraat 13, Brussel