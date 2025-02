Avondje uit in Brugge: 5 adressen voor een geslaagd aperitief

De avond feestelijk inzetten met een aperitief? Dat kan op verschillende plaatsen in Brugge. Denk aan een ambachtelijke cocktail, een glaasje bubbels of een verrassende fles wijn.

1- Bar Ran

In Bar Ran shaken Ran Van Ongevalle en Janah Van Cleven niet alleen topcocktails, ze doen dat ook met een eigen twist. Bijna alles – van sappen tot siropen – maken ze zelf, en dat proef je. Geen wonder dat Gault&Millau hen uitriep tot beste cocktailbar. Toch blijft de sfeer losjes: een cocktail hier komt steevast met een warme babbel, zoals het hoort in een echte neighbourhood bar.

Kuipersstraat 4, 8000 Brugge, barranbrugge.com



2- Bar’n

Op een steenworp van de Brugse Grote Markt mixt Bar’n charme met karakter. Denk: de knusse sfeer van een bruine kroeg, maar met een stijlvolle twist, inclusief een imposant opgezette stierenkop als knipoog naar de naam. De cocktailkaart zet volop in op verse kruiden, met als publieksfavoriet de ‘Barn Cocktail’: een frisse blend van basilicum, gin en citrus. Een vaste waarde voor zowel locals als toeristen.

Sint-Amandsstraat 2, 8000 Brugge, barn-brugge.be



3- Blend

Twee top­sommeliers, één gedeelde passie. Luk De Rooze en Kees Dobbelaar, allebei ooit bekroond als Beste Sommelier van België, bundelen hun expertise in Blend. Hier kies je uit 35 wijnen per glas en een indrukwekkende 650 per fles. Het sfeervolle, zacht verlichte interieur nodigt uit tot lange avonden, terwijl de bediening je moeiteloos gidst door de wijnkaart.

Kuipersstraat 6/8, 8000 Brugge, blendwijnhandel.be



4- Living

Deze knusse aperitiefbar voelt als thuiskomen, maar dan met een goed glas in de hand. Op de kaart: een selectie bubbels en wijnen, vergezeld van smakelijke hapjes zoals guacamole, kaas- en garnaalkroketjes en bruschetta. Binnen heerst een warme sfeer, terwijl je door de ramen het stadsleven langs ziet komen.

Philipstockstraat 3, 8000 Brugge, living-brugge.be



5- Bulles de Princesse

Bij Bulles de Princesse krijgt champagne een koninklijke behandeling. In het voormalige pand van De Vismijn – ooit een van de laatste Brugse volkscafés – schuilt nu een exclusieve champagne- en lifestylebar. Gastvrouw Prinses serveert een selectie van 100 champagnes, telkens perfect gecombineerd met verfijnde gerechten, van vaste klassiekers tot wekelijkse specials.

Ezelstraat 153, 8000 Brugge, bullesdeprincesse.be



