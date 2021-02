Een onzichtbare, extra beschermlaag moet de houdbaarheid van avocado's gevoelig verlengen. Dat meldt vakmagazine Gondola.

Het leed dat avocado's heet: de ene dag lijken ze nog bikkelhard, de andere dag zijn ze zelfs te ver heen om nog guacamole mee te maken. Daar wil supermarktketen Colruyt nu een stokje voor steken. Door haar avocado's vanaf nu in een extra beschermlaag te hullen, wordt de houdbaarheid met een week verlengd.

Die laag kan je zien als een 'tweede schil', die zuurstof buitenhoudt en vocht binnen. Hij bestaat uit plantaardige materialen, die van nature aanwezig zijn in de schil, pitten en pulp van vruchten, en werd ontwikkeld door het bedrijf Apeel Sciences.

Colruyt Group onderzoekt nog of de techniek ook op andere fruit- en groentesoorten toegepast kan worden.

