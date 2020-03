De prijzen voor asperges zijn helemaal ingestort wegens het sluiten van de horecasector, die een belangrijke afzetmarkt is voor deze groente. 'Waar normaal 10 à 11 euro betaald wordt voor een kilo is dat momenteel nog nauwelijks 4 euro', aldus Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond.

'De aspergetelers zitten momenteel met de handen in haar. Naast de prijsdaling komen ze door het sluiten van de grenzen op dit ogenblik ook arbeidskrachten tekort voor de oogst, die in geval van asperge handmatig dient te gebeuren. Vooral grote bedrijven krijgen de asperges niet meer geoogst en overwegen deze te laten staan. Hierdoor kan deze grond dit seizoen niet meer gebruikt worden voor een tweede oogst', aldus Saenen.

Aspergetelers een hart onder de riem steken? Ga dan bijvoorbeeld eens een handje helpen op hun boerderij, of trek als de wiedeweerga naar de winkel en verhef asperges tot gedroomde quarantainekost met deze recepten.

