Een gespecialiseerd programma moet werklozen in Antwerpen begeleiden naar een job achter de bar. Negen weken lang worden vijftien mensen opgeleid tot bartender.

Vorig jaar waren er in Vlaanderen 500 vacatures voor barman. Er zijn op zich genoeg werkzoekenden om die plaatsen in te vullen, maar toch blijft het een knelpuntberoep. Heel wat gegadigden haken namelijk af door de vaak atypische werktijden en de hoge kwaliteitseisen.

Bjorn Cuyt van VDAB legt uit: 'Er wordt een hoge mate van technische vakkennis verwacht, zeker voor specialisaties als bartender in cocktailbars. En daarnaast wordt verwacht dat een barman ook communicatief sterk is. Om aan de grote vraag naar gekwalificeerd personeel te voldoen, investeren we blijvend in opleiding en stages. Bovendien betekent deze opleiding een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren.'

Die opleiding, die nu voor de derde keer plaatsvindt in Antwerpen en georganiseerd wordt door VDAB, drankenproducent Diageo en sectorfederatie Horeca Forma, wordt nu gevolgd door dertien gemotiveerde deelnemers tussen de 21 en 55 jaar. Ze volgen een intensief programma van 260 uur dat hen voorbereidt op een carrière als bartender. Daarna staat er nog een stage op het programma. Ook daarna worden de mensen die het Learning for Life-programma volgden, niet meteen losgelaten. 'Met het oog op een stabiele en duurzame tewerkstelling zetten we achteraf samen in op matching en een verdere intensieve begeleiding bij de start van hun loopbaan', klinkt het.