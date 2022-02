Lokaal eten en drinken is actueler dan ooit. Daarom willen de Antwerpse boeren van A-ploeg en PAKT ondernemers in de horeca en voedselverwerking kennis laten maken met de vruchten van hun werk.

A-Ploeg, het match-making programma tussen boeren en ondernemers rond en in de stad Antwerpen, tilt haar werking een stapje hoger. In maart verwelkomt de organisatie samen met de landbouwers van dakboerderij PAKT allerlei ondernemers in de voedselverwerkende sector op een heuse smaakbeurs. Restaurateurs, cateraars en verwerkers kunnen zich verwachten aan een belevingsbeurs waarop ze kennis kunnen maken met lokale, Antwerpse boeren en hun producten.

'Met de smaakbeurs hopen we een eerste stap te zetten richting een zo volledig mogelijk aanbod dat aansluit bij ieders wensen en noden', klinkt het. 'Samen willen we de korte keten toegankelijker maken en eventuele drempels om te werken met lokale, vers geteelde en seizoensgebonden producten verlagen.'

Op de beurs zullen basisproducten als groenten en fruit, vlees, zuivel en eieren te vinden zijn, maar bezoekers zullen er ook kunnen proeven van Belgische saffraan, zilte kruiden, biologisch bier, pickles enzovoort.

Smaakbeurs Maandag 21 maart Lokaalmarkt, Herentalsebaan 193, 2100 Deurne Inkom is gratis, maar je moet wel inschrijven .

