Twee Antwerpse chefs willen maaltijden bereiden voor het personeel van ziekenhuizen en de zorgsector. Dat bericht Culinaire Ambiance. 'Met dit initiatief willen we hen een hart onder de riem steken, want met de zware shifts die de zorgsector draait zijn ze bijna 24/7 aangewezen op ziekenhuiskost.'

Beste mensen, ik heb voor mezelf besloten als kok en persoon dat ik de mensen die in de #zorgsector & #ziekenhuizen... Geplaatst door Lars Block op Zondag 15 maart 2020

De Antwerpse chef Lars Block kondigde op zijn Facebookaccount aan dat hij tijdens de noodgedwongen sluiting van zijn restaurant 'ZOEN', maaltijden wil bereiden voor het personeel van Belgische ziekenhuizen en in de zorgsector. Chef Timothy Tynes volgde al snel zijn voorbeeld.

Sommige restaurants probeerden het verlies de afgelopen dagen te beperken door een 'frigokuis' te organiseren waarbij ze hun voorraad eten aanboden via sociale media. Dat was niet aan Block en Tynes besteed. 'Misschien overleef ik deze crisis, misschien ook niet, maar de 500 euro die ik eventueel zou kunnen recupereren met een uitverkoop gaat hoe dan ook mijn zaak niet redden. Dan doe ik er liever iets goeds mee door te koken voor mensen die nu alle hulp kunnen gebruiken', klinkt het bij Tynes.

Hoe de chefs het organisatorisch gaan aanpakken (wat met vergunningen?) is nog niet helemaal duidelijk. In elk geval willen ze met hun initiatief #feedthenurses een helpende hand bieden aan de mensen die vooroplopen in de strijd tegen het coronavirus.

Wie Block en Tynes graag wil steunen met het initiatief, kan terecht op hun Facebookpagina. Daar vragen de chefs bijvoorbeeld naar ingrediënten die ze nodig hebben.

Wij zoeken ook nog droge voeding/ rijst/pasta tomaten purée etc. 🔥🔥 Geplaatst door Lars Block op Dinsdag 17 maart 2020

