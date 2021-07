Dit jaar pakt het Antwerpse culinaire festival Smaakmeesters uit met een 'deluxe' onderdeel: bezoekers kunnen kiezen voor een driegangenmenu verspreid over drie gastronomische zaken.

Op 1, 2 en 3 oktober 2021 vindt in Antwerpen de zevende editie van het stedelijk culinair festival Smaakmeesters plaats. Een 130-tal horeca- en speciaalzaken biedt dat weekend weer proevertjes aan, maar dit jaar is er ook een 'deluxe' tintje. Bezoekers zullen ook kunnen kiezen voor een driegangenmenu verspreid over drie gastronomische zaken. Daarbij zit telkens een sterrenrestaurant.Smaakmeesters Deluxe komt er omdat het festival deze keer plaatsvindt in de aanloop naar de uitreiking van 'The World's 50 Best Restaurants', op 5 oktober in Antwerpen. Onder meer The Jane, Le Pristine, Het Gebaar, Nathan en Zilte doen mee aan het nieuwe concept.

De toprestaurants werden ingedeeld in negen arrangementen van telkens drie zaken, telkens in een andere wijk. Wie een tafel reserveert, krijgt een driegangenmenu (inclusief aperitief, dessert en koffie) voorgeschoteld, elk deel in een andere zaak. Het gaat om luncharrangementen die enkel beschikbaar zijn zondag 3 oktober. De prijzen starten vanaf 165 euro.

Op 1, 2 en 3 oktober 2021 vindt in Antwerpen de zevende editie van het stedelijk culinair festival Smaakmeesters plaats. Een 130-tal horeca- en speciaalzaken biedt dat weekend weer proevertjes aan, maar dit jaar is er ook een 'deluxe' tintje. Bezoekers zullen ook kunnen kiezen voor een driegangenmenu verspreid over drie gastronomische zaken. Daarbij zit telkens een sterrenrestaurant.Smaakmeesters Deluxe komt er omdat het festival deze keer plaatsvindt in de aanloop naar de uitreiking van 'The World's 50 Best Restaurants', op 5 oktober in Antwerpen. Onder meer The Jane, Le Pristine, Het Gebaar, Nathan en Zilte doen mee aan het nieuwe concept. De toprestaurants werden ingedeeld in negen arrangementen van telkens drie zaken, telkens in een andere wijk. Wie een tafel reserveert, krijgt een driegangenmenu (inclusief aperitief, dessert en koffie) voorgeschoteld, elk deel in een andere zaak. Het gaat om luncharrangementen die enkel beschikbaar zijn zondag 3 oktober. De prijzen starten vanaf 165 euro.