De stad Antwerpen breidt het project 'Smakelijke Scholen' uit naar alle Antwerpse basisscholen. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen maandag. Zowat 65.000 leerlingen kunnen zo vanaf volgend schooljaar gezonde maaltijden voorgeschoteld krijgen.

Alle Antwerpse kleuter- en lagere scholen kunnen vanaf 1 februari 2022 een toelage aanvragen bij de stad om vanaf het nieuwe schooljaar gezonde maaltijden aan te bieden op school. Die toelage bedraagt gemiddeld 1 euro per kind per dag, al gebeurt daar nog een sociale correctie op voor kinderen in armoede. Omgerekend is de bijdrage van de stad tussen 0,6 euro en 1,6 euro per kind per dag. Wat de ouders moeten betalen, is afhankelijk van het type maaltijd die de school zelf kiest. Scholen krijgen een waslijst aan mogelijkheden: van een gezonde (warme) lunch of soep tot een voedzaam ontbijt of een tussendoortje. Het project Smakelijke Scholen startte in 2020 in negen proefscholen.

Voor de volgende stap maakt het Antwerpse stadsbestuur 40 miljoen euro vrij. 'Goed onderwijs begint met het mentaal en fysiek welzijn van de leerlingen', zegt schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit). 'Gezond en voldoende eten is cruciaal, bovendien helpt het hen om aandachtig de lessen te volgen op school. Het zorgt dat ze beter presteren waardoor het voor leerkrachten gemakkelijker wordt om kennis over te dragen.'

