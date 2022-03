Op 10 maart, de internationale dag van de schoolmaaltijd, wordt SchoolFood4Change officieel gelanceerd. Het gaat om een gloednieuw Europees project rond gezonde en duurzame voeding op school.

SchoolFood4Change wordt gecoördineerd door ICLEI, een netwerk van 2.500 lokale en regionale overheden voor duurzame stadsontwikkeling. Het project brengt alle spelers rond de tafel: leerlingen, ouders en leerkrachten, boeren, koks en kantinepersoneel, maar ook experten rond overheidsaanbestedingen, diëtisten en lokale bedrijven. In Europa worden zo 3000 scholen een katalysator om het voedselsysteem te veranderen.

In dit Europese project zullen zestien Europese steden, waaronder Antwerpen, Gent, Leuven, Kopenhagen, Malmö, Milaan, Wenen en Brussel (Schaarbeek), goede praktijken creëren waar andere steden, gemeenten en scholen mee aan de slag kunnen gaan. Dit zijn de pilootsteden.

Drie pijlers

De eerste pijler is de Whole School Food Approach. Dit betekent dat de ganse schoolgemeenschap betrokken wordt om gezonde en duurzame activiteiten rond eten te ontwikkelen. 'Studenten leren bijvoorbeeld samen over eten, tuinieren, conserveren, koken, en bouwen een band op tussen hun school en boerderijen in de buurt. Ook andere spelers die een rol spelen in de voedselketen, zoals cateraars en lokale voedingsbedrijven worden betrokken.'

Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) is een van de leidende organisaties en neemt de coördinatie voor de Whole School Food Approach op zich. Katharina Beelen, projectverantwoordelijke bij Rikolto, licht toe: 'Af en toe een les over gezondheid in combinatie met een gezond en duurzaam voedingsaanbod op school, volstaat niet om de voedingsgewoonten bij onze kinderen te veranderen. Uit onze ervaringen met het programma GoodFood@School in Vlaanderen weten we dat hiervoor een integrale aanpak nodig is. Voeding moet een belangrijke plaats krijgen in het schoolbeleid om alle kinderen op een veelzijdige en vooral consequente manier te laten proeven van goed eten.'

Een tweede pijler is die van overheidsaanbestedingen. 'Duurzame overheidsaanbestedingen voor voeding zijn een grote hefboom voor verandering,' aldus Katharina Beelen. 'Steden en gemeenten hebben dikwijls eigen scholen die ze kunnen aansturen, bijvoorbeeld als aanbestedende overheid van schoolmaaltijden. Maar scholen staan enorm onder druk en vragen daarbij ondersteuning. Een stad of gemeente kan hen hierin begeleiden. In onze pilootsteden Antwerpen, Gent en Leuven richtten we daarom de voorbije jaren School Food Councils op. Dat zijn lokale werkgroepen die strategieën ontwikkelen voor een lokaal, gezond en duurzaam voedingsbeleid op school. We zien dat dat werkt.'

Tot slot krijgen meer dan tienduizend koks en kantinepersoneelsleden via het SchoolFood4Change -project training over het "Planetary Health Diet" volgens de aanbevelingen van de EAT-Lancet Commission. Dit is de derde pijler van het project.

