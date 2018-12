Anders eindejaar: ideeën voor een Marokkaans getinte winterbarbecue

Met een langzaamaan bevriezende kont, maar met gloeiende wangen en een warme drank in je handen rond een net iets te warm vuur staan: is er iets mooiers denkbaar in de winter? We beantwoorden die vraag zelf graag met een volmondige ja. Alles wordt immers nóg beter als er op dat vuur ook lekker eten ligt te garen. Dat is exact wat BBQ-specialist Curd Velghe er ook van denkt.

Om te bewijzen dat je meer kan met die barbecue dan er worsten en brochettes op bakken tijdens een zwoele zomeravond, ontwikkelde hij dit eindejaarsmenu. Als de knetterende kolen je niet in warmere sferen brengen, doen de Marrokkaanse smaken het wel.