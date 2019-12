De drukte van de hoofdstad meer dan beu? Met Anarchy bewijzen Céline Woltèche en Sébastien Van der Beeten dat ook de rustigere rand veel lekkers te bieden heeft.

Anarchy. De naam doet denken aan de tweede helft van de jaren zeventig, toen de punkbeweging met de slogan 'No Future' dit tijdsgewricht behoorlijk donker inkleurde. Maar door hun restaurant die naam te geven, zetten Céline en Sébastien hun klanten toch op het verkeerde been. Volgens de Michelingids bedoelt het duo: er zijn geen regels, enkel het plezier telt.

Céline Woltèche en Sébastien Van der Beeten. © Diane Hendrikx

Hun restaurant straalt en sprankelt als geen ander, en dat weet het duo opperbest. Wie er eet, spreekt algauw over 'een grote belofte, een stralende toekomst'. Vanwaar dan die 'anarchie'? Dat statement kan alleen wijzen op hun resolute weigering om zich te laten inpakken door 'het centrum', zeg maar door het Brussel dat het gastronomisch discours monopoliseert. Anarchy bewijst dat ook in Zaventem een eigenzinnige, eigentijdse keuken mogelijk is.

Sébastien Van der Beeten heeft het talent om de producten, die hij rechtstreeks haalt bij kleine leveranciers, te verwerken tot culinaire hoogstandjes. Elk van zijn gerechten is uitzonderlijk uitgebalanceerd. Knapperig, fris, rond, scherp afgelijnde smaken. De chef is bovendien erg secuur op de cuisson. Perfect passend bij deze genereuze, geïnspireerde keuken is het onthaal van Céline Woltèche. Op haar wijnadvies kun je blindvaren.