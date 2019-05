Slechts 45 procent van de eetkraampjes voldoet aan de normen van het voedselagentschap FAVV. Dat schrijven de kranten van Sudpresse dinsdag. De belangrijkste overtreding is het gebrek aan informatie over allergenen.

Het FAVV onderzocht zo'n duizend eetkraampjes en foodtrucks en slechts 45 procent voldeed aan de normen. Het gaat om een daling van 17 procent tegenover 2017. Dat komt omdat er vooral meer belang wordt gehecht aan vragen over informatie voor consumenten over allergenen, stelt minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR). 'Het is belangrijk dat tijdens de controle kan worden aangetoond dat de vereiste informatie beschikbaar is en kan worden gecommuniceerd'.

Het gebrek aan informatie over allergenen (29,9 procent) was de belangrijkste overtreding. Daarna volgden het niet respecteren van de koudeketen (15,6 procent), het gebrek aan persoonlijke hygiëne en propere en geschikte kledij (13,4 procent), het niet ontdooien in juiste omstandigheden (6,9 procent) en vuile oppervlaktes die in contact komen met levensmiddelen (6 procent).