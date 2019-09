In Amerika hebben vijf spelers op vlak van laboratoriumvlees de krachten gebundeld. Samen willen ze sterker staan tegen de machtige vleeslobby.

Alliance for Meat, Poultry & Seafood Innovation (AMPS Innovation) is een coalitie van voedingsbedrijven die vlees, gevogelte en vis produceren uit dierlijke cellen. De vijf bedrijven produceren vlees en vis zonder dat daar kweken of slachten van dieren aan te pas komt.

De coalitie wil consumenten en andere belanghebbenden inlichten over het bestaan van deze nieuwe industrie die, in tegenstelling tot de sector van de vleesvervangers, wel met dierlijk vlees en vis werkt, maar zonder dat het afkomstig is van levende dieren.

Het vlees wordt rechtstreeks gekweekt uit cellen van vlees, gevogelte en zeevruchten. In de laboratoria groeien dus enkel de spieren, het vet, de huid en het bindweefsel dat wordt gegeten, zonder de andere delen van het dier te produceren die niet traditioneel worden geconsumeerd.

Stijgende wereldbevolking

De vijf bedrijven die gaan samenwerken zijn BlueNalu en Finless Foods, makers van zeevruchten; Fork & Goode en Just, makers van vlees en gevogelte en Memphis Meats dat zowel vlees als vis produceert op basis van dierlijke cellen.

Volgens de leden van AMPS Innovation kan hun innovatie een oplossing bieden voor de toegenomen vraag naar vlees 'van een wereldbevolking die tegen 2050 zal aangroeien tot 10 miljard mensen', zeggen ze in een verklaring.

Verder benadrukt de coalitie de aanzienlijke voordelen van hun productieproces op vlak van milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid.

Diervriendelijk vlees

Alle vijf aangesloten bedrijven, en ook de andere bedrijven in deze nieuwe industrietak, bevinden zich momenteel nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Naar verwachting kan het nog enkele jaren duren voor ze hun producten in verkoop brengen en ze in orde zijn met de juiste regelgeving. Bovendien erkennen de bedrijven dat, net als bij andere voedingsmiddelen, consumenten duidelijke en transparante informatie over deze producten nodig zullen hebben.

In een gemeenschappelijke verklaring hebben de ceo's van de vijf bedrijven gezegd dat 'ze met één stem willen spreken en samen willen werken aan de uitdaging om ook in de toekomst iedereen te kunnen voeden.'

In de nabije toekomst wil de alliantie niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar ook de industrie en de politiek aan hun kant krijgen. Ook de Amerikaanse Food and Drug Administration zal moeten overtuigd worden voor de diervriendelijke vleesproducten daadwerkelijk in verkoop zullen kunnen komen.