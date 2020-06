Restaurants met een opmerkelijke wijnkelder worden al sinds 1988 in de bloemetjes gezet met de Wine Spectator Awards. In de lijst met bekroonde adressen zijn dit jaar heel wat Belgische nieuwkomers te verwelkomen.

Bijna 3.800 zaken in tachtig landen kregen een vermelding in de Wine Spectator Restaurant Awards 2020. De eervolle vermelding gaat naar restaurants die een erg verzorgde wijnkelder kunnen voorleggen. Er zijn drie categorieën: de Award of Excellence, de Best of Award of Excellence en de Grand Award.

Ook verschillende Belgische zaken vielen in de prijzen. Sommigen kennen het klappen van de zweep al van vorige jaren, maar voor de meeste zaken is de award van het Amerikaans magazine een primeur. Uit de lijst met winnaars blijkt dat de Amerikanen vooral Antwerpen bezochten. Geen enkele zaak haalde de allerhoogste vermelding.

In deze adressen in eigen land ben je volgens Wine Spectator verzekerd van topwijnen:

Convento, Mechelen (Best of Award of Excellence)

Fragma, Leuven (Best of Award of Excellence)

Paul de Pierre, Maarkedal (Best of Award of Excellence)

Dôme, Antwerpen (Best of Award of Excellence)

The Glorious, Antwerpen (Best of Award of Excellence)

Pazzo, Antwerpen (Best of Award of Excellence)

Restaurant Marcel, Antwerpen (Best of Award of Excellence)

Restaurant D'Oude Schuur, Sint-Martens-Latem (Best of Award of Excellence)

Au Comptoir, Gierle (Best of Award of Excellence)

Danieli Il Divino, Antwerpen (Award of Excellence)

The Butcher's Son, Antwerpen (Award of Excellence)

Park West, Berchem (Award of Excellence)

