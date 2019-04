Negen brouwerijen en stekerijen van Lambiekbieren zullen hun deuren openen op 4 en 5 mei tijdens de 'Toer de Geuze'. Die wordt al voor de 12e keer georganiseerd door HORAL, de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren.

Met uitzondering van Tilquin, liggen alle andere brouwerijen in Vlaams-Brabant, het Pajottenland en in de Zennevallei, in het zuidwesten van Brussel. Het gaat om de brouwerijen Boon uit Lembeek, De Cam uit Gooik, De Troch uit Wambeek, Hanssens uit Dworp, Lindemans uit Vlezenbeek, Mort Subite uit Asse, Oud Beersel uit Beersel, Tilquin uit Bierk (Rebecq) en Timmermans uit Itterbeek. Die zijn open op zaterdag 4 mei van 11 uur tot 19 uur en op zondag 5 mei van 10 uur tot 17 uur. De Cam, Hanssens en Mort Subite zijn enkel open op zondag. Ook het bezoekerscentrum De Lambiek in Alsemberg zal zijn deuren openen.

Er zijn pendelbussen beschikbaar, maar de organisatoren laten weten dat er nog maar enkele plaatsen beschikbaar zijn aan boord. Geïnteresseerden kunnen ook individueel een bezoek brengen aan de brouwerijen, zonder op voorhand te reserveren. De toegang is gratis.