Chef-kok Kris De Roy is met zijn restaurant Hofke van Bazel 100 procent groen.

Op het moment dat Kris De Roy en zijn souschef Sylvester Schatteman 's ochtends het licht aansteken in hun keuken wassen ze eerst de grond van hun handen. Ze zijn op dat moment al een paar uur in de weer geweest in hun poldertuin, waar ze groenten en kruiden kweken voor hun restaurant. Hofke van Bazel ligt aan de rand van de Kruibeekse polder. Een natuurgebied op e...

Op het moment dat Kris De Roy en zijn souschef Sylvester Schatteman 's ochtends het licht aansteken in hun keuken wassen ze eerst de grond van hun handen. Ze zijn op dat moment al een paar uur in de weer geweest in hun poldertuin, waar ze groenten en kruiden kweken voor hun restaurant. Hofke van Bazel ligt aan de rand van de Kruibeekse polder. Een natuurgebied op een boogscheut van Antwerpen, slechts van de stad gescheiden door een charmant veerpontje. De moestuin inspireert om terug te gaan naar de essentie van elke groente, elk kruid. 'Een tomaat die je zelf hebt opgekweekt van zaadje tot vrucht behandel je automatisch met respect', vertelt Kris. 'In de late zomer kunnen we kiezen uit zestig tomatenrassen uit onze eigen serre. En met meer dan 150 soorten kruiden geven we elk seizoen smaak op het bord.' Hofke van Bazel staat bij gastronomen al jarenlang bekend om de liefde voor groente. In 2017 kreeg het zelfs het label 'Beste groenterestaurant van België'. Twaalf jaar geleden al pionierde het restaurant met het aanbieden van een volledig vegetarisch menu - of 100% groen zoals Hofke van Bazel dit graag noemt. De inspiratie was gastvrouw Gina Miurin: zij at op dat moment al tien jaar geen vlees of vis meer. 'Dat was nog de tijd dat de vraag naar een vegetarische optie in restaurants op een lichte paniek werd onthaald', vertelt Kris. 'Vaak kreeg je niet meer dan een salade. Ik zag het als een uitdaging om dat anders aan te pakken.' Mensen verleiden om voor groente te kiezen, hoe dat je dat? 'Op dit moment zijn al onze amuses 'groen'. Dat stukje van het menu kiezen de gasten niet zelf: ik zie het als een zacht duwtje in de rug om ons groentemenu te ontdekken.'