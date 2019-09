'Jamie Oliver roept bewondering op, maar ook veel ergernis', schrijft Knack Weekend-redactrice Nathalie Le Blanc. 'Maar je moet het hem nageven: hij doet dingen.'

1999. Ik had griep, er was nog geen Instagram, dus met 39° koorts kon ik niets anders doen dan op de sofa hangen en tv-kijken. The Naked Chef was een onnozele naam voor een kookprogramma, maar ik voelde me te veel een vaatdoek om de afstandsbediening te zoeken. Jamie Oliver bleek een energieke jonge kok die recepten maakte die ik meteen wilde namaken, ook al had ik al dagen geen honger. De jongeman was niet alleen entertainend, zijn recepten werkten ook echt. Hij werd razendsnel een culinaire ster, en in een studie van Nestlé amper twee jaar na zijn eerste tv-reeks stelde 20 procent van de Britse deelnemers dat hij invloed had op hoe ze kookten. Jamie maakte koken cool, liet iedereen potjes verse kruiden kopen e...