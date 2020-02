Alken Maes, brouwer van Maes Pils en Cristal, introduceert herbruikbare plastic bekers. Het is de bedoeling die te gebruiken op festivals en events.

Bier in plastic wegwerpbekers en de zomerfestivals: in ons land is het een bijna onafscheidelijke combinatie. Daar wil brouwerij Alken Maes nu verandering in brengen. Het bedrijf brengt herbruikbare plastic bekers op de markt, bedoeld voor festivals en events.

Er zullen 1,5 miljoen bekers in omloop komen. Die zullen in plastic (polypropyleen) worden gemaakt, en door een externe partner worden afgewassen. De traditionele wegwerpbeker verdwijnt niet, maar zal wel 100 procent recycleerbaar zijn.

