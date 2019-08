Dorst lessen hoeft niet noodzakelijk meer met een 'gewoon' pintje, vinden steeds meer Belgen.

De populariteit van alcoholvrije bieren en alcholvrije wijnen in ons land is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat zegt de FOD Financiën. Op basis van de aangifte van de accijnzen registreerde die dienst dat er afgelopen jaar 239.294 hectoliter (bijna 24 miljoen liter) alcoholvrije bieren en alcoholvrije wijnen verkocht werd in ons land. Dat is bijna drie keer meer dan in 2013 (86.370 hectoliter).

In 2017 vertegenwoordigde deze categorie 146.771 hectoliter, aldus cijfers van de FOD Financiën. Ook voor water steeg het volume vorig jaar aanzienlijk, waarschijnlijk omwille van de lange, warme zomer.