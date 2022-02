Consumenten met interesse in de plantaardige levensstijl vinden het meeste kant-en-klare producten in de Nederlandse winkelketen Albert Heijn. Dat concluderen organisaties BE Vegan, EVA en Bite Back na onderzoek.

Drie organisaties die een plantaardige levensstijl promoten onderzochten het aanbod van de grootste supermarkten van Vlaanderen en Brussel om zo uit te zoeken welke het meest vegan producten aanbiedt. Medewerkers telden producten in vijf categorieën: vlees- en visvervangers, zuivelvervangers, snoep en snacks, kant-en-klare maaltijden en sauzen en spreads. Uit die telling kwam Albert Heijn als grootste aanbieder van dit soort producten. De supermarkt blinkt volgen de organisaties vooral uit in vegan charcuterie en vegan kazen, waarvan ze telkens een twintigtal soorten aanbiedt: veel meer dan de andere supermarkten in Vlaanderen en Brussel. De tweede plaats gaat naar Delhaize, waar dan weer het ruimste aanbod aan tofu, tempeh en seitan te vinden is.

Stijging

Het is al de tweede keer dat BE Vegan, EVA en Bite Back het onderzoek uitvoeren. Ten opzichte van 2019 is het aanbod veganistische producten in alle supermarkten erg gestegen. Vooral in het segment van de vlees- en visvervangers (+65%) en alternatieven voor zuivel (+28%) werd een sterke groei genoteerd. Onder de vlees- en visvervangers zijn het vooral plantaardige burgers, worsten en veganistisch gehakt die goed vertegenwoordigd zijn. Alternatieven voor vis blijven nog eerder beperkt, al duiken daar ook nieuwkomers op zoals vegan tonijnsalade.

De opvallendste trend is de opkomst van veganistische kazen (+310%). Waar alternatieven voor plakjes kaas of strooikaas in 2019 nog moeilijk vindbaar waren, liggen ze nu in elke supermarkt. Alleen bij de discounters Aldi en Lidl wordt nog geen vegan kaas aangeboden. Ook het assortiment aan plantaardige yoghurt is flink uitgebreid (+93%).

Enkel bewerkte voeding

Voetnoot: voor dit onderzoek werd enkel gekeken naar bewerkte voeding en werden basisproducten - verse groenten en fruit, peulvruchten, zaden, noten en pitten, nochtans de grootste hap uit een gebalanceerd plantaardig dieet - niet meegeteld. De titel waamee BE Vegan, EVA en Bite Back Albert Heijn bekroonden, vergt dan ook enige nuance: het is de supermarkt die het meest vegan friendly kant-en-klaar eten aanbiedt.

