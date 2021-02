Met de 'Veggie Challenge' roept EVA vzw (Ethisch Vegetarisch Alternatief) op om een maand lang vlees vaker aan de kant te laten staan en meer plantaardige voeding te eten. Al meer dan 11.000 mensen schreven zich in voor de challenge die start op 1 maart.

Plantaardiger eten heeft een positieve impact op onze gezondheid, het milieu én je spaart er dierenlevens mee. 'Als 35.000 mensen meedoen besparen we 66.500 autoritten van Antwerpen naar Brussel aan CO2, 40 miljoen keer douchen en 70.000 dierenlevens', luidt het in een persbericht. Je staat er trouwens niet alleen voor: BV's als An Lemmens en Wim Bailleul doen ook al mee. Als extra duwtje in de rug roepen steden als Oostende, Leuven, Gent en nog vele anderen op om deel te nemen aan de challenge.

Belg eet minder vlees sinds coronacrisis

Sinds de coronacrisis kopen Belgen meer vlees-en zuivelvervangers, dat blijkt uit recente cijfers. Met deze challenge wil de organisatie die trend verderzetten. De grootste drempel voor Belgen om plantaardiger te eten, is het gebrek aan kennis. Daarom kan iedereen die zich inschrijft, rekenen op de nodige ondersteuning zoals weekmenu's en recepten, persoonlijke tips en boodschappenlijstjes. Je kiest trouwens zelf of je flexi, veggie of helemaal vegan gaat.

Inschrijven kan via de website van EVA vzw.

