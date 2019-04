Afval wordt waardevolle grondstof: dit zijn de winnaars van de Food Waste Awards

Elk jaar wordt in Vlaanderen alleen al zo'n 907.000 ton perfect eetbaar voedsel verspild. Voor het derde jaar op rij zetten de Food Waste Awards de meest veelbelovende projecten die dat een halt willen toeroepen in de kijker.

De strijd tegen voedselverspilling is vandaag belangrijker dan ooit. Een onderzoek van Drawdown wees namelijk uit dat het terugdringen van voedselverspilling de derde beste oplossing is om klimaatverandering een halt toe te roepen. Juist daarom is FoodWIN erg blij dat heel wat ondernemers zogenaamd 'afval' zien als waardevolle grondstof. Doel van de Food Waste Awards is dan ook nóg meer mensen te inspireren om buiten de vandaag gangbare lijntjes te kleuren.

Een miljoen maaltijden redden

Een eerste inspirerend voorbeeld is volgens FoodWIN de app Too Good To Go. Daarmee kunnen supermarkten en lokale handelaars hun dagelijkse overschotten voor een prikje te koop aanbieden. Op die manier redde de app dit jaar al 50.000 maaltijden van de vuilbak en daar stopt de ambitie nog lang niet: 'Wij gaan voor het volgende jaar alvast voor het redden van een miljoen maaltijden', aldus de trotse initiatiefnemer en 'changemaker' Jonas Malisse.

Ook het West-Vlaamse Food Act 13, een alliantie van veertien lokale OCMW's en het CAW, werd op het podium geroepen. Zij herverdelen elk jaar 200 ton door warenhuizen en landbouwers afgedankt voedsel aan mensen in armoede. Zo kunnen ze een mooie aanvulling bieden op de voedselbanken, die voornamelijk droge voeding bedelen.

Koffie en brood

Onder de grootkeukens en catering werd het agentschap Facilitair Bedrijf tot winnaar gekroond. De werknemers daar ambiëren hun voedselverlies met dertig procent te verminderen tegen 2025. Hoe ze dat deden? Door beter in te spelen op wat de klanten wilden, zo zegt medewerker Lander Van den Heede: 'Eigenlijk deden we onze klanten alleen maar een plezier. In 2012 reduceerden we onze 87 000 liter verspilde koffie tot nul. We geven onze niet verkochte producten aan de koffiebar. En doordat we klanten zelf laten kiezen wat ze eten en hun bord zelf laten afruimen, verminderen we de hoeveelheid restjes met meer dan de helft.'

Tot slot gaat Bio Bakkerij De Trog lopen met de prijs voor voedingsbedrijven. De bakkerij is de koning van het gerecycleerd brood: overschotten vinden als ingrediënten al langer hun weg naar nieuwe producten. Na bier op basis van broodoverschotten lanceerde De Trog dit jaar croutons gemaakt van overschotten stokbrood. 'We zijn heel dankbaar dat we hier mogen staan', klinkt het. 'We zijn al lang met deze projecten bezig en werden eerder al genomineerd. Dat maakt het winnen dit jaar des te leuker. Misschien tot volgend jaar met een nieuw project!'