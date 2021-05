Terrasjesweer of niet, wij zochten voor jou vijftien leuke terrassen op Vlaamse grond waar je vanaf 8 mei je beentjes onder tafel kan schuiven.

Op 19 oktober vorig jaar besloot de federale overheid dat de horeca noodgedwongen moest sluiten door de verspreiding van het coronavirus. Vanaf dit weekend mogen de terrassen na zeven maanden weer open. Het ideale moment om de horeca terug een hart onder de riem te steken.

Eden by Pastorale - Reet-Rumst

Restaurant Pastorale bedacht conform de maatregelen vanaf 8 mei een picknickconcept in eigen tuin. Je kan er terecht voor pizza's, duifjes op de barbecue en versgebakken brood.

Reserveren kan per week, telkens vanaf zondag via de website.

Laarstraat 22, 2840 Reet-Rumst

Boulebaar - Hasselt

Boulebaar in Hasselt voorziet je van een lekker wijntje op het terras met overheerlijke en wereldse hapjes en gerechten. Indien het slecht weer is, kan je achteraan op het koertje terecht voor een overdekt stuk terras.

Leopoldplein 17, 3500 Hasselt

La Cantina - Schoten

Als je helemaal fan bent van Mexicaans eten, dan is La Cantina in Schoten een bezoekje waard. Je kan er cocktails en nacho's verkrijgen in een volledig Mexicaanse sfeer.

Reserveren is niet mogelijk.

Th. van Cauwenberghslei 2, 2900 Schoten

Fiera aan de stroom - Antwerpen

Fiera in Antwerpen bevindt zich in het oude pand van de handelsbeurs. Aangezien hier geen terras is, hebben de eigenaars beslist om een pop-upconcept op poten te zetten voor de maand mei. Fiera aan de stroom voorziet een groot overdekt terras waar je in alle luxe kan lunchen of dineren met zicht op de Antwerpse haven.

Reserveren kan via de website.

Wandeldijk 32, 2050 Antwerpen

Coer - Gent

De Gentse club Cuba in de Overpoortstraat toverde tijdens de coronaperiode een vergeten koertje om tot een gezellig terras. Je kan er terecht voor een cocktail of een pintje.

Reserveren is niet mogelijk.

Overpoortstraat 74, 9000 Gent

Zuiderbad - Hofstade

De ultieme staycation is vlakbij huis op het strand kunnen vertoeven. In Hofstade, vlakbij Mechelen, kan je languit op het strand gaan liggen op het domein van Sport Vlaanderen. Zuiderbad voorziet je van een picknickmand of een tafel op hun terras voor een aperitief met de bijbehorende hapjes.

Een picknickmand of een tafel reserveren kan via de website.

Trianondreef 19, 1981 Hofstade

A Piece of K - Merelbeke

Voor een stuk taart en een kop koffie kan je terecht bij A Piece of K. Je vindt er zowel zoete als hartige gebakjes en je kan er brunchen in de voormiddag. Het pand heeft ook een prachtige groene tuin waar het gezellig zitten is en waar je kan genieten van een bordje tapas.

A Piece of K is enkel open in het weekend. Reserveren voor de brunch kan via de website.

Oude Gaversesteenweg 24, 9820 Merelbeke

Lou's plek - Dilbeek

Bar Lou heeft voor ieder wat wils, zoals: pasta, vis en salades. Vanaf zaterdag kan je er terecht op hun terras voor een lunch of diner en op zondag voor een brunch. Je kan de gerechten van Lou ook nog steeds afhalen.

Reserveren kan via de website.

Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek

Café d'O - Sint-Amands

Bij Café d'O kan je lunchen of dineren met zicht op de Schelde op 'The Terrace'. Je kan kiezen uit twee menu's met foodsharing en klassieke gerechten.

Reserveren kan via de website.

E. Verhaerenstraat 14a, 2890 Sint-Amands

Bar Boutique - Brugge

Bar Boutique bevindt zich samen met zusterzaak In The Mood in het Minnewaterpark in Brugge. Bij Bar Boutique geniet je van cocktails en tapas en bij In The Mood kan je lunchen en dineren. Beiden midden in het groen van het park.

Reserveren voor Bar Boutique is niet mogelijk, maar reserveren bij In The Mood kan via de website.

Minnewater 15, 8000 Brugge

Caracole - Hasselt

Voor een volledige maaltijd recht uit de zee, reserveer je bij Caracole in Hasselt. Vanaf 8 mei opent het terras voor een glas wijn en een vispannetje.

Reserveren kan via de website.

Zuivelmarkt 16, 3500 Hasselt

Mokkabar - Roeselare

Bij Mokkabar kan je terecht op het binnenkoertje voor een kop koffie en een gebakje of voor lunch met een broodje, een burger of een salade.

Reserveren is niet mogelijk door de weersomstandigheden, maar je kan wel op de dag zelf bellen voor beschikbaarheid: 0493 71 27 00

Wallenstraat 21, 8800 Roeselare

Twinsclub Bredene

Wie graag aan de Belgische kust vertoeft dit weekend, kan terecht bij Twinsclub voor een terrasje. De beach club heeft heel wat mogelijkheden voor het beoefenen van watersporten, maar je kan er ook gewoon iets drinken met een uitzicht op het strand.

Reserveren voor het terras is niet mogelijk.

Driftweg 69, 8450 Bredene

James - Aalst

Op de Grote Markt van de carnavalsstad vind je James drinks & fingerfood. Je kan kiezen uit een volledige menukaart aan cocktails en mocktails en een variatie aan koude en warme hapjes. Het terras ligt vooraan, waardoor je zicht hebt op de grote markt en alle andere terrassen.

Reserveren is niet mogelijk.

Grote Markt 28, 9300 Aalst

Jardin - Brussel

Deze rooftop bar ligt verstopt in het centrum van Brussel. Voor sfeer, gezelligheid en cocktails ben je aan het juiste adres. Het uitzicht over de stad krijg je er gratis bij.

Reserveren is niet mogelijk.

Kiekenmarkt 7, 1000 Brussel

